迎馬年 三義木雕館即日起推出 「木馬緩行集」展現多元風貌
迎接馬年，苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館即日起至3月22日在二館3、4樓展出「木馬緩行集」馬年生肖木雕展，共展出作品72件，相關訊息可至三義木雕博物館網站查詢。
三義木雕博物館表示，「木馬緩行集」馬年生肖木雕展由台灣藝術大學雕塑系教授楊北辰發起策劃，展出藝術家涵括國內知名木雕藝術家，包括韓旭東、楊北辰、賴永興、羅又睿等人，還有三義木雕名家陳德隆、張信裕、黃石元、黃瑞元等人，外籍木雕藝術家有日本芝田典子、澳門姜運威。另外，還邀請畢業於台灣藝術大學、大葉大學等校的優秀青年木雕藝術家江孟禧、楊運臻、陳廷曜、潘煒中等新生代新銳木雕藝術家參展。
木雕館表示，館方每年辦生肖展，集結台灣資深、新銳與青年3個不同世代的木雕藝術家，共同以當年生肖動物為主題，提供袖珍木雕創作。每位藝術家都以不同創作視角，呼應台灣傳統年節氣氛中「賀歲祈願」與「除舊迎新」美好傳統，希望帶給到三義木雕博物館走春觀展的民眾，以欣賞木雕藝術迎接美好的一年。
