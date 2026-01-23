迎馬年 三義木雕館即日起推出 「木馬緩行集」展現多元風貌

迎接馬年，苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館即日起至3月22日在二館3、4樓展出「木馬緩行集」馬年生肖木雕展，共展出作品72件，相關訊息可至三義木雕博物館網站查詢。

三義木雕博物館表示，「木馬緩行集」馬年生肖木雕展由台灣藝術大學雕塑系教授楊北辰發起策劃，展出藝術家涵括國內知名木雕藝術家，包括韓旭東、楊北辰、賴永興、羅又睿等人，還有三義木雕名家陳德隆、張信裕、黃石元、黃瑞元等人，外籍木雕藝術家有日本芝田典子、澳門姜運威。另外，還邀請畢業於台灣藝術大學、大葉大學等校的優秀青年木雕藝術家江孟禧、楊運臻、陳廷曜、潘煒中等新生代新銳木雕藝術家參展。