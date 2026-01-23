聽新聞
新竹⽵蓮寺寒⼠尾牙宴 綿亙17年持續送暖
為關懷社會弱勢族群、傳遞歲末溫情，新⽵⽵蓮寺及與達摩慈善功德會今舉行「善念・⾏動」寒⼠尾牙宴關懷活動，邀請在地寒⼠與弱勢⿑聚，席開160桌，在歲末年終顯得格外暖⼼。
新竹竹蓮寺舉行的寒士尾牙今年已邁入第17年，現場會準備豐盛的桌宴餐食，讓參加者在寒冬中感受到社會滿滿的關懷。
新竹竹蓮寺指出，當年由國樂老師邱隆泉體恤社會⽢苦⼈，最先發起關懷寒⼠尾牙宴，後來邱病逝後，就由⽵蓮寺主任委員許修睿接⼿延續這項傳統。⽵蓮寺與達摩慈善功德會長年積極投入各項公益慈善⾏動，包含急難救助、弱勢關懷與節慶派米活動等，持續透過實際⾏動將社會資源送⾄各個⾓落，讓有需要的⼈皆能感受到社會溫暖的⼒量。
許修睿表⽰，寒⼠尾牙不只是提供⼀頓飯，更象徵社會善念的循環與傳遞，透過實際⾏動，讓更多善⼼⼒量加入關懷弱勢的⾏列，展現⼈間處處皆溫暖的豐沛能量。感謝各界仁⼈志⼠的共襄盛舉，讓寒⼠們⿑聚⼀堂享⽤團圓飯、共迎新春。
今年受邀單位包含腦性⿇痺會、⾝⼼障礙者聯合就業協會、智障福利協進會、低收入⼾協會等數⼗個單位，新⽵市長⾼虹安、市府各局處⾸長、新⽵市議會眾多議員及各⾥⾥長皆出席活動表⽰⽀持，現場氣氛溫馨熱絡。
