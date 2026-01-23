竹市慈雲空橋階段性施工完成 將吊裝空橋主體結構
為提升關埔地區行人通行安全與交通品質，新竹市政府規畫「慈雲空橋工程」。工務處表示，今年1月辦理的臨時施工架搭設及鋼構施工平台吊裝等關鍵工項已提前完成，相關封路作業已順利解除，工程進度持續向前推進。
市長高虹安指出，慈雲空橋工程目前整體實際進度已將近七成，前階段施工主要包含臨時施工架設置及鋼構施工平台吊裝，為後續橋面結構施作奠定重要基礎。市府與施工團隊在兼顧施工安全與交通影響最小化原則下，妥善調度工序，順利提前完成既定工作任務，降低對周邊交通衝擊。
高虹安說，慈雲空橋完工後行人可透過空橋安全往返慈雲路兩側，不僅降低穿越車道的風險，也讓鄰近學校、住宅區及商圈之間的步行動線更加順暢，提升日常通行的便利性與安全性。
工務處說，下一階段工程預計於今年2月吊裝橋主體結構，屆時仍將配合部分工項需要，短時間道路管制，至於相關期程、路段及改道路線，市府待程序完備後，將提前透過市府官網、社群平台及相關管道對外公告，提醒市民留意並及早規畫行程。
工務處強調，施工期間將持續於周邊主要路口設置導引標誌、警示設施，並派員進行交通疏導，全力維護用路人與行人安全；同時也呼籲市民配合現場指引，避開施工時段通行。
