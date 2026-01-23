竹市府推友善育兒政策 育兒津貼3月起每月加碼1000元

新竹市長高虹安提出「0-6歲市府養」友善育兒政策，也因應少子化，市府今開記者會，高虹安宣布今年3月起育兒津貼每月加碼1000元，且符合資格者免再提出申請，4月起每月直接撥入帳戶，開辦後預計1萬3617名幼兒家長受惠，希望藉此僅減輕竹市家長育兒負擔，鼓勵更多年輕家庭安心生養、快樂育兒。

育兒津貼適用於家長自行照顧、送托未與政府簽約的保母或就讀私立幼兒園的幼兒，中央補助金額第一胎每月5000元、第二胎每月6000 元、第三胎（含）以上每月7000元，而竹市府每月再加碼補助1000元。

市府統計，新竹市2024年人口數為45萬7242人、死亡人數2967人、出生人數3025人、總增加率1.68、自然增加率0.13；2025年人口數為45萬5740人、死亡人數2888人、出生人數2410人、總增加率-3.29、自然增加率-1.05，出生人數、總增加率及自然增加率都呈現下跌。

社會處表示，育兒津貼加碼補助自今年3月起開辦，受益對象為設籍竹市滿1個月以上的幼兒與父母（其中一方），且目前已領0至未滿5歲育兒津貼或5歲就學補助者。

社會處說明，育兒津貼加碼延伸衛生福利部及教育部「0至未滿5歲育兒津貼」政策精神，由市府每月再增加1000元補助，採免申請、直接入帳方式發放，每月加碼金額於次月底發放，今年3月加碼金預計於4月30日撥付，領取育兒津貼家長依據幼兒胎次不同，將可從每月5000元至7000元補助增加為6000元至8000元。

高虹安說，上任至今市府陸續開辦「凍卵補助」、「中醫助孕調理」、「婚後孕前健檢補助」、放寬「好孕專車」乘車限制、提高「生育津貼」及建置「月嫂媒合服務平台」，讓女性能夠安心規畫生育與產後照護。