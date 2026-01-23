快訊

施政觀光、外交亮點齊發 竹市府公布觀光發展及國際城市外交成果

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府統計，去年竹市觀光人次突破1795萬，創下竹市歷史新高。圖／新竹市府提供
市府統計，去年竹市觀光人次突破1795萬，創下竹市歷史新高。圖／新竹市府提供

新竹市府過去三年以系統化治理為核心，透過軟硬體建設並進、主題式城市行銷及國際交流布局，全面提升城市競爭力與品牌形象，市府今公布觀光發展與國際城市外交成果，包括去年觀光人次突破1795萬，創下歷史新高；更累計榮獲超過40座國際設計大獎，自2023年開始，竹市已與全球24個國家舉辦133場國際交流活動，成功讓世界看見新竹。

高虹安表示，據市統計，去年1至12月竹市全年度觀光量能大幅成長，累積遊客人次突破1795萬，超越歷年表現，顯示新竹市已成為國人深度旅遊與城市體驗的重要選擇。市府持續強化活動規模與品質，2023年至2024年間共舉辦40場中大型活動，去年更大幅提升至54場，內容涵蓋春節系列活動、藝文慶典、科技展覽及多元主題觀光節慶，有效吸引人潮、活絡商圈。隨著觀光動能持續升溫，竹市於去年前三季旅館業住用率成長幅度名列全國前茅，顯示整體旅宿產業朝向穩健發展。

城銷處長林昱志說明，在城市美學與品牌形象方面，市府推動「美感新竹」，將設計美學導入公共建設與市政治理，成果深獲國際肯定。2023年至2024年間累計榮獲6項國際設計大獎，去年更迎來成果高峰，三年來累計已超過40座國際設計殊榮，包含美國繆思設計獎、法國設計獎、泰坦創新獎、倫敦設計獎及尼克斯獎等國際重量級獎項，展現新竹市在智慧治理、永續建設與城市美學轉型上的卓越表現。

此外，竹市在國際城市外交方面同樣成果斐然。自市長高虹安2023年上任以來，市府積極推動城市外交，三年內已與全球24個國家進行133場國際交流活動，完成20場市政考察，並簽署26份合作備忘錄與合作意向書，逐步建構多元且穩健的國際合作網絡。

城銷處強調，市府也會持續深化國際產業與教育文化合作，協助在地企業鏈結國際市場，推動學生交流、文化展演及教育合作，持續厚植城市軟實力，與市民攜手打造更具競爭力與幸福感的新竹市。

新竹 高虹安

相關新聞

防止濫墾山坡地 苗縣祭檢舉成案獎金

苗栗縣南庄鄉神桌山區日前爆發未經申請整地，面積470多坪，現場光禿禿曝光引發議論，縣府昨天宣示檢舉水土保持違規成案，核發...

邱臣遠涉性騷 高虹安：外聘委員調查

新竹市副市長邱臣遠前天遭爆在代理市長期間疑有性騷言行，邱回應相關說法子虛烏有，市長高虹安昨天證實今年1月知悉後，已依當事...

「萬馬奔騰、百福臨門」 苗栗縣名家揮毫贈春聯兌換活動明起連辦3天

苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天上午在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，明後天周五、周...

新竹市增設63席充電車位 公有充電樁破百席

新竹市政府今天宣布啟用第2波公有充電樁，全市10個場域共增加63席充電車位，總數正式突破百席，盼透過快、慢充兼具布局與數...

裸拍族、毒蟲出沒 惡名纏身…竹北縣福園公園投入2798萬翻新

新竹縣竹北市縣福園公園有30年歷史的假山、涼亭等江南庭園造景，但因為遮蔽物多成毒犯聚集地，甚至吸引裸拍族取景。竹北市公所...

施政觀光、外交亮點齊發 竹市府公布觀光發展及國際城市外交成果

新竹市府過去三年以系統化治理為核心，透過軟硬體建設並進、主題式城市行銷及國際交流布局，全面提升城市競爭力與品牌形象，市府...

