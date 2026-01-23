跨越百年國門情！「桃園市大園區志」驚艷發表 首見女性傳主溫情傳承

桃園市大園區公所昨於桃園喜來登酒店舉辦「桃園市大園區志」新書發表會。這部耗時3年半、動員20名史地學者、百萬餘字建構的巨作，不僅是桃園市升格改制後，首部完成的桃園地方志書，更破天荒納入女性傳主及其照片，在航空城起飛之際，細膩記錄在地百年的堅毅精神與文化蛻變。

區長余誌松說，大園這片土地，始終在海風、圳道與航班的見證下，記錄著居民的勤勞與堅毅，孕育出獨特的地方精神；回溯大園方志編纂史，最早可追溯至昭和8年（1933年）徐秋霖編纂的「大園庄志」，隨後分別於民國67年（1978年）許呈中主編「大園鄉志」、82年（1993年）許金用等編纂「大園鄉志續編（一）」及98年（2009年）鄭明枝等編纂「大園鄉志續編（二）」。

余誌松感性表示，時隔16年，在各界引頸期盼下，第五次編纂的「桃園市大園區志」正式問世，這部志書的完成象徵大園在邁向現代化建設、飛速發展的同時，依然致力於鄉土文化與歷史記憶的保存，展現大園人對這片土地最深厚的情感認同。

這部「桃園市大園區志」堪稱「史詩級」的文化工程，內容包含五大特色，動員近20位歷史、地理學者的「堅強陣容」、百餘萬字、上千張大園歷年與現代的影像呈現的「史料扎實」、百年來大園地區五次地方志編纂內容最翔實的「凝聚歷史」、呈現桃園航空城的歷史脈絡與文化發展的「國門之都」、此次編纂呈現百年來大園地區的完整歷史的「百年大園」。

另也首創「觀光篇」，以「承先啟後」的角度，為地方觀光資源留下完整的紀錄，「人文溫度」本書首度納入女性傳主與照片，體現性別平權與多元視角的時代進步。

發表會現場高朋滿座，文化局副局長唐連成指出，這是桃園市升格改制後第一本編纂完成的地方志書，具有極高的典範意義，相信在市長張善政的帶領下，大園航空城建設正一步步到位，藉由區志的發表，讓大園在城市進步與文化延續之間，開創出更具韌性與希望的發展篇章。