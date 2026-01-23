快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

防止濫墾山坡地 苗縣祭檢舉成案獎金

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣南庄鄉神桌山區日前爆發未經申請整地面積470多坪，現場光禿禿曝光引發議論。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉神桌山區日前爆發未經申請整地面積470多坪，現場光禿禿曝光引發議論。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉神桌山區日前爆發未經申請整地，面積470多坪，現場光禿禿曝光引發議論，縣府昨天宣示檢舉水土保持違規成案，核發獎金5000元，希望公私合作守護山林。

南庄鄉公所人員今年1月6日查報，縣府水利處水土保持科接獲通報，派員1月7日勘查，隨後通知地主陳述意見，初步調查認定全案未經申請，未擬具水土保持計畫送核定，擅自切削農路邊坡整地及開挖。

水保科要求行為人採取必要的邊坡保護措施，避免土石流失，並依水土保持法查處中，另涉嫌竊占毗鄰的林業保育署林班地，全案移送苗栗地檢署偵辦。

近來神桌山區及銅鑼鄉竹森光電場違反水保法開發案，現場光禿禿都引發議論，其中，8.3公頃竹森光電案場，水土保持施工，縣府稽查發現3300平方公尺的緩衝區不見了，開罰18萬元，每周列管改正進度，限期今年2月20日完成，否則按次連續處罰。

縣府統計去年違反水保案，山坡地衛星影像監測變異點查證1073件，違規121件，非違規239件，其餘尚未確認；另，民眾通報49件，違規29件，非違規20件。

縣府指出，根據山坡地保育利用管理獎勵辦法，凡民眾檢舉山坡地有疑似濫墾、濫挖、違規整地、棄置土石，或其他可能影響水土保持行為，經查證屬實並裁罰確定，每案核發獎金5000元，不過，提醒民眾注意檢舉通報以自身安全為優先，勿與疑似違規行為人發生衝突，多加利用「1999」或「縣長信箱」通報。

