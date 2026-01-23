快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

邱臣遠涉性騷 高虹安：外聘委員調查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市長高虹安昨天表示，職場若出現不當行為爭議，市府會提供申訴管道，並依法、依程序以最嚴謹的方式處理。記者黃羿馨／攝影
新竹市副市長邱臣遠前天遭爆在代理市長期間疑有性騷言行，邱回應相關說法子虛烏有，市長高虹安昨天證實今年1月知悉後，已依當事人意願重新分配工作，將成立釐清小組，外聘專業委員調查。

邱臣遠遭網路媒體爆料，代理市長1年5個月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有女員工被要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，開始蒐證，高虹安昨天出席活動受訪表示，職場中若出現同仁有不當行為的相關爭議，市府一定會提供順暢的申訴管道，並依法、依程序，以最嚴謹的方式處理。

高虹安說，市府至今尚未收到當事人申訴，主動成立釐清小組，至於議員質疑市府「包庇加害人」或「調離被害人」，或「球員兼裁判」等問題，市府1月間知悉，立即依據當事人意願及相關法規，透過工作重新分配方式最適當處理，釐清小組外聘委員具備專業，希望大家可以先暫時放下不必要的揣測與關心。

市府指出，人事處1月間知悉，第一時間即依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條，及性別平等工作法第13條規定，依當事人意願適度調整當事人辦公場所，並啟動必要之關懷與保護程序，另依當事人意願，提供協助管道，並協助其提起申訴，後續將持續關懷當事人身心狀況與工作安排，市府將依相關法令規定就相關事實釐清。

