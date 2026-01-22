快訊

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

「萬馬奔騰、百福臨門」 苗栗縣名家揮毫贈春聯兌換活動明起連辦3天

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，鼓勵鄉親以發票兌換春聯等方式做愛心換春聯。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，鼓勵鄉親以發票兌換春聯等方式做愛心換春聯。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府迎接即將到來的農曆年，今天上午在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，明後天周五、周六將在縣府大廳連辦4場名家揮毫贈春聯活動，周日在苗北藝文中心也有2場，縣府歡迎鄉親透過發票兌換等方式踴躍索取。

文觀局長林彥甫指出，縣府聯袂苗北藝文中心在1月23至25日舉辦新春揮毫活動，3天共邀請36位書法名家現場揮毫，將經典佳句轉化為祝賀春聯，縣府場次鄉親可用發票兌換，紙張統一由主辦單位提供，但不得自行攜帶並要求老師書寫。

文觀局表示，縣府第一辦公大樓大廳安排4個場次，每場次各有6位書法名家服務，時間為1月23、24日上午9點至11點30分（上午11點截止兌換號碼牌）、下午2點至4點30分（下午4點截止兌換號碼牌），憑114年11-12月及115年1月未列印買受人統一編號的發票收執聯，不限金額，可依發票數量兌換不同種類的春聯；活動募集的發票將全數捐贈縣內社福機構，藉由寒冬送暖形式傳遞溫暖與關懷。

苗北藝文中心一樓演藝廳在1月25日安排2場次，時段為上午9點30分至11點30分、下午1點30分至3點30分，兌換不同種類春聯、新春版畫拓印、新春創意春聯方式依苗北藝文中心公告內容為主。相關資訊可上「貓裏藝文」FB粉專，或至苗栗縣文化觀光局網站、苗北藝文中心網站查詢。

副縣長邱俐俐上午主持宣傳會，邀謝鴻卿、邱耀彬2位書法名家現場揮毫展示。邱俐俐強調縣府將持續推動文化扎根，讓藝術成為苗栗日常的一部分，歡迎鄉親藉由發票捐贈縣內社福團體換春聯，把關懷與祝福一起傳到縣內各角落。

苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳，並公布兌換春聯方式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳，並公布兌換春聯方式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳，並公布兌換春聯方式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳，並公布兌換春聯方式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，邀名家現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，邀名家現場揮毫。記者胡蓬生／攝影

發票 春聯 苗栗縣

延伸閱讀

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐雲端發票送春聯迎馬年

苗栗市全民運動館費率588、888元 市公所、World Gym期待效益最大化

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

高雄新春小物「鹹蛋超人」提燈 小紅包春聯發送日看過來

相關新聞

桃園3掩埋場 拚年底前優化完成

桃園露天垃圾掩埋場惹人嫌，市府從2024年5月配合環境部推動「垃圾掩埋場零裸露」計畫，目標要在今年底告別垃圾山。環境管理...

新竹市增設63席充電車位 公有充電樁破百席

新竹市政府今天宣布啟用第2波公有充電樁，全市10個場域共增加63席充電車位，總數正式突破百席，盼透過快、慢充兼具布局與數...

石門水庫周邊旅宿春節連假住房率高 桃消強化防災應變

桃園市消防局第4大隊轄區包括石門水庫風景區，為因應春節連假人潮，強化旅宿場所的消防安全與災害應變能力，在轄區商旅飯店舉行...

「萬馬奔騰、百福臨門」 苗栗縣名家揮毫贈春聯兌換活動明起連辦3天

苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天上午在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，明後天周五、周...

青埔智慧科技圖書館啟用3個月 民怨空間狹小、難停車盼改善

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館於去年10月開幕，是全市首座結合AI與自動化的智慧型圖書館，然而開館至今引發民怨，指館內空...

裸拍族、毒蟲出沒 惡名纏身…竹北縣福園公園投入2798萬翻新

新竹縣竹北市縣福園公園有30年歷史的假山、涼亭等江南庭園造景，但因為遮蔽物多成毒犯聚集地，甚至吸引裸拍族取景。竹北市公所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。