「萬馬奔騰、百福臨門」 苗栗縣名家揮毫贈春聯兌換活動明起連辦3天
苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天上午在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，明後天周五、周六將在縣府大廳連辦4場名家揮毫贈春聯活動，周日在苗北藝文中心也有2場，縣府歡迎鄉親透過發票兌換等方式踴躍索取。
文觀局長林彥甫指出，縣府聯袂苗北藝文中心在1月23至25日舉辦新春揮毫活動，3天共邀請36位書法名家現場揮毫，將經典佳句轉化為祝賀春聯，縣府場次鄉親可用發票兌換，紙張統一由主辦單位提供，但不得自行攜帶並要求老師書寫。
文觀局表示，縣府第一辦公大樓大廳安排4個場次，每場次各有6位書法名家服務，時間為1月23、24日上午9點至11點30分（上午11點截止兌換號碼牌）、下午2點至4點30分（下午4點截止兌換號碼牌），憑114年11-12月及115年1月未列印買受人統一編號的發票收執聯，不限金額，可依發票數量兌換不同種類的春聯；活動募集的發票將全數捐贈縣內社福機構，藉由寒冬送暖形式傳遞溫暖與關懷。
苗北藝文中心一樓演藝廳在1月25日安排2場次，時段為上午9點30分至11點30分、下午1點30分至3點30分，兌換不同種類春聯、新春版畫拓印、新春創意春聯方式依苗北藝文中心公告內容為主。相關資訊可上「貓裏藝文」FB粉專，或至苗栗縣文化觀光局網站、苗北藝文中心網站查詢。
副縣長邱俐俐上午主持宣傳會，邀謝鴻卿、邱耀彬2位書法名家現場揮毫展示。邱俐俐強調縣府將持續推動文化扎根，讓藝術成為苗栗日常的一部分，歡迎鄉親藉由發票捐贈縣內社福團體換春聯，把關懷與祝福一起傳到縣內各角落。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言