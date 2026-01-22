「萬馬奔騰、百福臨門」 苗栗縣名家揮毫贈春聯兌換活動明起連辦3天

苗栗縣政府迎接即將到來的農曆馬年，今天上午在縣府大廳舉辦「萬馬奔騰、百福臨門」2026揮毫賀新春宣傳活動，明後天周五、周六將在縣府大廳連辦4場名家揮毫贈春聯活動，周日在苗北藝文中心也有2場，縣府歡迎鄉親透過發票兌換等方式踴躍索取。

文觀局長林彥甫指出，縣府聯袂苗北藝文中心在1月23至25日舉辦新春揮毫活動，3天共邀請36位書法名家現場揮毫，將經典佳句轉化為祝賀春聯，縣府場次鄉親可用發票兌換，紙張統一由主辦單位提供，但不得自行攜帶並要求老師書寫。

文觀局表示，縣府第一辦公大樓大廳安排4個場次，每場次各有6位書法名家服務，時間為1月23、24日上午9點至11點30分（上午11點截止兌換號碼牌）、下午2點至4點30分（下午4點截止兌換號碼牌），憑114年11-12月及115年1月未列印買受人統一編號的發票收執聯，不限金額，可依發票數量兌換不同種類的春聯；活動募集的發票將全數捐贈縣內社福機構，藉由寒冬送暖形式傳遞溫暖與關懷。

苗北藝文中心一樓演藝廳在1月25日安排2場次，時段為上午9點30分至11點30分、下午1點30分至3點30分，兌換不同種類春聯、新春版畫拓印、新春創意春聯方式依苗北藝文中心公告內容為主。相關資訊可上「貓裏藝文」FB粉專，或至苗栗縣文化觀光局網站、苗北藝文中心網站查詢。