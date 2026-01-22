石門水庫周邊旅宿春節連假住房率高 桃消強化防災應變
桃園市消防局第4大隊轄區包括石門水庫風景區，為因應春節連假人潮，強化旅宿場所的消防安全與災害應變能力，在轄區商旅飯店舉行消防搶救演練，同時提醒民眾天冷注意暖氣等家電，勿造成電力裝置過度負荷及空間一氧化碳濃度升高，威脅生命安全。
第四大隊指出，石門山與石門水庫為北台灣熱門觀光與健行景點，每逢春節假期，登山健行、旅遊住宿需求大幅增加，周邊旅宿場所住房頻率高，安全管理尤顯重要。消防局鑑於一家商旅位置及其服務旅客族群具代表性，特別選定該處辦理演練，藉此強化消防人員對旅宿空間的救災熟悉度，確保假期間公共安全。
演練模擬商旅建築內部發生火災情境，消防人員依照災害應變程序現場指揮與搶救行動，並實地了解建築結構、空間配置及避難動線等關鍵資訊。透過實地操作，第四大隊強化面對旅宿場所火災時的應變能力，也同步檢視場所整體安全設施與災害應變機制的完善程度。
