裸拍族、毒蟲出沒 惡名纏身…竹北縣福園公園投入2798萬翻新

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所今投入2798萬全面翻新，預計剷平公園內假山造景及涼亭等設施，規畫自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地。圖／竹北市公所提供
竹北市公所今投入2798萬全面翻新，預計剷平公園內假山造景及涼亭等設施，規畫自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地。圖／竹北市公所提供

新竹竹北市縣福園公園有30年歷史的假山、涼亭等江南庭園造景，但因為遮蔽物多成毒犯聚集地，甚至吸引裸拍族取景。竹北市公所今投入2798萬全面翻新，預計剷平公園內假山造景及涼亭等設施，規畫自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地。

緊鄰國道1號竹北交流道旁的「縣福園公園」，因地理位置優越，素有新竹縣門面之稱，但過去公園內假山與庭園造景高低落差過大，形成多處視覺死角，加上照明不足，長期存在治安隱憂。

竹北市長鄭朝方指出，1公頃的縣福園公園雖位處精華地段、周邊住宅林立，但由於早期設計過於封閉，雜亂的遮蔽物如假山等導致入夜後環境陰暗，常有遊民等不明人士流連、疑似吸食藥品器具散落，更有居民反映公廁遭惡意破壞，種種不安因素使地方居民望而卻步。

鄭朝方表示，本次改善工程首要任務便是打開公園，延續竹北市近來發展的公園美學元素，規畫自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地；樹為主角、地形為背景、人為觀眾；重新配置街道休憩家具，營造親和力十足的戶外空間，讓這座公園從治安紅燈區轉變為市民安心休憩的綠洲。

鄭朝方說，本案預計於今年第3季完工，也是竹北市公所繼「市東公園（昔為公十二公園）」成功轉型後的又一力作。隨著福興公園二期，以及近期也將動土的市西公園（公十一公園），形塑完整的「雙市雙福公園」體系，透過綠帶串聯，不僅優化城市景觀，也成為竹北之肺，令市民期待。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

竹北市公所今投入2798萬全面翻新，預計剷平公園內假山造景及涼亭等設施，規畫自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地。圖／竹北市公所提供
竹北市公所今投入2798萬全面翻新，預計剷平公園內假山造景及涼亭等設施，規畫自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市縣福園公園有30年歷史的假山、涼亭等江南庭園造景，但因為遮蔽物多成毒犯聚集地，甚至吸引裸拍族取景。圖／報系資料照
新竹縣竹北市縣福園公園有30年歷史的假山、涼亭等江南庭園造景，但因為遮蔽物多成毒犯聚集地，甚至吸引裸拍族取景。圖／報系資料照

竹北 鄭朝方 新竹 裸拍族 公廁 毒犯

