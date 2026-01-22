快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市立圖書館青埔智慧科技分館於去年10月開幕，然而開館至今民眾認為館內空間狹小及座位數少，建築外也未設置自行車停放區及車輛臨停區，借還書相當不便。記者周嘉茹／翻攝
桃園市立圖書館青埔智慧科技分館於去年10月開幕，然而開館至今民眾認為館內空間狹小及座位數少，建築外也未設置自行車停放區及車輛臨停區，借還書相當不便。記者周嘉茹／翻攝

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館於去年10月開幕，是全市首座結合AI與自動化的智慧型圖書館，然而開館至今引發民怨，指館內空間狹小及座位數少，建築外也未設置自行車停放區及車輛臨停區，借還書相當不便。對此相關單位日前辦理現場會勘，將針對空間不足、交通設施與動線安全等缺失研議對策。

民眾指出，青埔智慧科技分館開館後，使用下來認為館內空間及座位太少，不敷使用，希望能有擴展的空間。館外交通部分，則認為缺乏自行車停車區，希望可以在圖書館外建置YouBike站點，並指出周圍車輛的臨停區域太少，不利於圖書館借還書。

民眾也反映，館外階梯設計存在隱患，因階梯邊緣與地面落差大，卻缺乏扶手欄杆指引，導致不少民眾誤判動線而跌倒意外頻傳。為保障民眾出入安全，航空城公司表示，同意採購扶手欄杆加裝，明確區隔階梯與非通行區域，補強硬體設備，避免類似意外再次發生。

航空城公司解釋，該建物原以展覽為目的設計，目前二樓以上仍由智慧城鄉發展委員會租用辦理展覽。因租期未屆，圖書館暫無法向上擴展，僅能待未來撤展後，再行評估撥出空間供圖書館使用的可行性。

另外，航空城公司允諾將採購駐車架設於館區側邊；針對增設YouBike站點，交通局則表示，因斜對面會展中心已有站點，距離未達200公尺且現有使用率不高，加上館前廣場禁行車輛，故決定暫不增設。而車輛臨停區將規畫避車彎形式臨時接送區，完成後交由養工處進行施作，盼能解決民眾到館借閱的交通痛點。

民眾反映，館外階梯設計存在隱患，因階梯邊緣與地面落差大，卻缺乏扶手欄杆指引，導致不少民眾誤判動線而跌倒意外頻傳。記者周嘉茹／翻攝
民眾反映，館外階梯設計存在隱患，因階梯邊緣與地面落差大，卻缺乏扶手欄杆指引，導致不少民眾誤判動線而跌倒意外頻傳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市議員黃崇真與相關單位日前辦理現場會勘，將針對空間不足、交通設施與動線安全等缺失研議對策。記者周嘉茹／翻攝
桃園市議員黃崇真與相關單位日前辦理現場會勘，將針對空間不足、交通設施與動線安全等缺失研議對策。記者周嘉茹／翻攝

圖書館 航空城 自行車 YouBike 青埔 桃園

青埔智慧科技圖書館啟用3個月 民怨空間狹小、難停車盼改善

