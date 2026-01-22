防山坡地非法開發 苗栗縣府宣示檢舉成案獎金5000元

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉神桌山區日前爆發未經申請整地，面積470多坪，現場光禿禿曝光引發議論。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉神桌山區日前爆發未經申請整地，面積470多坪，現場光禿禿曝光引發議論，縣府今天宣示檢舉水土保持違規成案，核發獎金5000元，希望公私合作守護山林。

南庄鄉公所人員今年1月6日查報，縣府水利處水土保持科接獲通報，派員1月7日勘查，隨後通知地主陳述意見，初步調查認定全案未經申請，未擬具水土保持計畫送核定，擅自切削農路邊坡整地及開挖，水保科要求行為人採取必要的邊坡保護措施，避免土石流失，並依水土保持法查處中，另涉嫌竊占毗鄰的林業保育署林班地，全案移送苗栗地檢署偵辦。

神桌山區這件違反水保持、涉嫌竊占案現場光禿禿的景象曝光，也引發議論，縣府今天宣示根據山坡地保育利用管理獎勵辦法，凡民眾檢舉山坡地有疑似濫墾、濫挖、違規整地、棄置土石，或其他可能影響水土保持行為，經查證屬實並裁罰確定，每案核發獎金5000元。

縣府特別提醒注意，檢舉通報以自身安全為優先，勿與疑似違規行為人發生衝突，民眾多加利用「1999」服務專線，或「縣長信箱」通報，並盡量清晰影像佐證、精確位置資訊，及時間與行為描述，縣府後續依法快速處理，與鄉親共同守護家園安全與山林。

苗栗縣大部分山坡地，任何山坡地開發行為均應依法申請，並取得合法土地使用文件，否則依水土保持法可按次處6萬元到30萬元以下罰鍰，縣府持續追蹤至改正完成，尤其未改正或再違規開挖，將認定屬故意違規，從嚴處分並嚴格檢查，也可能因此涉及刑責。

