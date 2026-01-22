大嵙崁清淤輸送系統全線通車 完善大龍門觀光廊帶交通基石

大嵙崁清淤輸送系統道路。 圖／桃園市政府提供

隨著石門水庫「阿姆坪防淤隧道」完工，水庫庫容的清淤運輸需求顯著提升。為此，經濟部水利署與桃園市政府聯手推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，在歷經三年艱辛挑戰後，今日(22日)在桃園市張善政市長見證下全線通車。這條全長約8.46公里的清淤道路，不僅成功串聯大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋，更是「大龍門觀光廊帶計畫」中最重要的基礎建設動脈，透過將重型清淤車流與一般觀光車潮有效分離，徹底緩解大溪與龍潭地區長期以來的交通壓力。

隨工程新設8.4公里自行車道 串聯至石門水庫(溪洲大橋)。 圖／桃園市政府提供

水務局表示，「大嵙崁清淤輸送系統工程」主要目的有3個，第一：提供石門水庫清淤車輛通行，避免重車行經市區道路時造成交通影響；第二：新設6公里保護工以滿足大漢溪左岸治理計畫要求100年重現期防洪標準；第三：遷移6座超高壓電塔遠離瑞興國宅及崁津部落等水岸原住民居住區。另外，本工程具備兩項全國首創，分別為第一條提供水庫清淤車輛通行之專用道，以及首創將水庫淤泥與現地土方拌合之「淤泥拌合土」填築保護工坡面，落實循環再利用並兼顧生態保育。

桃園市長張善政盼新工程舒緩交通壓力並提升大龍門觀光效益。 圖／桃園市政府提供

在「大嵙崁清淤輸送系統工程」完工後，清淤車輛從石門水庫至大溪交流道可減少約5公里運輸距離，換算每年能增加4.1萬立方公尺清淤量及減少56萬公斤碳排放量，推估每年可節省道路維護費約 5,600 萬元。除了工程效益，計畫亦同步新設8.4公里自行車道，完工後可騎乘自行車從石門水庫直達新北鶯歌，並進一步延伸至淡水八里，建構出長達60公里的國際級水岸路廊，讓石門水庫的觀光動線能跨域與北台灣重要景點接軌。

大嵙崁清淤輸送系統道路於1月22日下午4時正式通車。 圖／桃園市政府提供

大漢溪是桃園歷史的起點，是先人開墾路線、形成聚落的重要軸線，更是桃園在地觀光熱區，桃園市政府利用大漢溪水岸配合「大龍門觀光廊帶計畫」，帶動大漢溪沿線發展，串聯左右岸中庄吊橋、山豬湖園區、月眉濕地、大嵙崁親水園區及瑞興濕地，再逐步延伸至龍潭三坑地區，打造生態、觀光、環保的國際級水域環境。

