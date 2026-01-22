石門水庫清淤大科嵌路通車效益高 自行車可通鶯歌淡水

經濟部水利署與桃園市政府聯手推動大嵙崁清淤輸送系統工程，歷經5年（含工程3年）挑戰，今日上在龍潭三坑路段舉行通車典禮，下午將全線通車。

市府水務局表示，大嵙崁清淤輸送系統工程道路全長約8.46公里，串聯大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋，也是「大龍門」光廊帶計畫重要的基礎建設，將重型清淤車流與一般車輛車流分離，緩解大溪與龍潭地區長期以來清淤砂石車行駛省道台3、4線的交通壓力。

這項工程還具備兩項全國首創，分別為全國第一條為水庫清淤車輛提供通行的道路，以及首創將水庫淤泥與現地土方拌合的「淤泥拌合土」填築保護工坡面，落實循環再利用並兼顧生態保育。

水務局說明，工程完工後，清淤車輛減少約5公里運輸距離，換算每年能增加4.1萬立方公尺清淤量，及減少56萬公斤碳排放量，推可節省道路維護費約5600萬元。除了工程效益，計畫也同步新設8.4公里自行車道，可騎自行車從石門水庫直達新北鶯歌，並進一步延伸至淡水八里，建構出長達60公里的國際級水岸路廊，讓石門水庫的觀光動線能跨域與北台灣重要景點接軌。

桃園市長張善政參加通車典禮表示，石門水庫是桃園和北台灣的重要水資源，要能延長水庫壽命清淤很重要，不過也因為清淤需要砂石車運輸，對道路交通、安全造成很大的負擔，今天啟用大科崁清淤道路因此顯得重要，感謝經濟部水利署26億元工程經費全部買單，道路工程3年完工，期間還有台電配合遷移電塔，啟用後能藉此解決清淤的交通和安全問題。

張善政說，三坑生態公園離今天通車典禮現場不遠，這裡也是市府正提倡的「大龍門」旅遊計畫非常重要的一環，大家可以看見新闢道路有規畫自行車和步道，這對觀光旅遊非常重要，要特別謝謝水利署支持，這也是中央和地方合作很好的案例，中央負責經費，市府水務局承辦工程，歷經三年在去年底完工和驗收，今天下午通車，往後清淤的砂石車不再行駛附近的省道，民眾也可以利用新闢道路飽覽三坑沿岸美麗的風景，地方鄉親受益無窮，也能促進三坑觀光，大家可以好好體「大龍門」之美。

水利署北區水資源分署長謝明昌說明，整個大科崁清淤的運輸工程，中央投入26.19億元，而且有立委呂玉玲、邱若華在立法院支持經費，與桃園市長張善政和市府團隊、鄉親的支持。這項道路工程是石門水庫阿姆坪防淤工程的一環，對石門水庫清淤活化很重要，過去清淤要繞遠路而且影響交通，大科崁這條路通車後，清淤工程的砂石車輛運輸可以縮短5公里，創造很好的清運、節能減碳效率和效益，同時改善台3、台4線省道交通還，還能新建自行車道，對「大龍門」觀光也帶來非常好的效益。