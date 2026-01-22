快訊

校舍改善流標、路燈難遷移 土方之亂衝擊桃園公共工程

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中央土方新制元旦上路，但營建土石方去化困難未解，桃園民代今披露問題已影響公共工程，層面包括教育、交通及民生，持續惡化恐衝擊區域重大建設；桃園市政府表示，已積極與中央溝通，中央也在加速運土車輛GPS審查工作。

桃園市議員黃敬平指出，土方新制已造成桃園多項重大公共工程卡關，桃捷綠線延伸中壢段GEM01機電統包工程、桃園捷運棕線先期工程與觀音藍埔市民活動中心皆因新制「卡死」，不僅如此，桃園各級學校與道路改善只要涉及挖掘土石方，多因土石方沒去處停工延宕。他去年爭取平鎮義興國小操場改善工程也因無法處理土方而導致工程流標，就他所知，中壢區自立國小活動中心被迫出土延後，八德區大成和興豐公共化幼兒園的興建工程也被迫放慢腳步。

道路養護工程人員指出，新辦工程標案一再流標主因是沒有廠商敢招標，而廠商不敢投標的原因是下游的土方業者還在評估新制衝擊影響，無法報價也不願報價。目前只要涉及土方清運的工程都停工，影響最大區域是新屋與龜山，其他區域也有配合台電電纜下地工程遷移路燈計畫被迫暫緩，大小案件不計其數。

黃敬平表示，新制衝擊影響遠比檯面統計數字大，廠商抱怨根本不敢投標。而施工中的廠商為了讓工程不至於停擺，只能在現場臨時篩分破碎土方，減少廢棄物清運費，避免成本墊高。工程成本暴漲，小型承包商被排擠，地方建設被迫停滯，「這不是市場機制，而是中央失能造成的混亂」，呼籲市府積極向中央反映，要求中央解決問題。

桃園市建管處表示，桃園市建築管理處回應，強調市府已積極與中央溝通，中央目前正全力加速GPS運土車輛的審驗進度，試圖緩解因載運量能不足引發的運費波動。

建管處表示，日前與中央開會已達成初步共識，土方運載車輛裝機與審驗的緩衝期延緩今年2月底，中央近日也與各地方政府保持密切聯繫，滾動調整執行面問題。

建管處強調，中央統一管理全國土方、強化數位追蹤的良善立意，這與桃園多年來推行的流向管理目標一致，但在轉軌過程中，確實需要更周全地考量地方行政能量與產業受到的衝擊。桃園現有的管理系統可對接環境部，無奈沒辦法對接國土署，市府將配合中央政策，持續協助業者平穩度過銜接期。

