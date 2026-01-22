竹市金雅人口暴增...議員喊六甲橋超載 市府：將拓寬14米

新竹市六甲橋為金雅里、士林里與古賢里往來重要節點，隨著農地重畫後人口快速成長，實際承載量早已超出原設計，且尖峰時段常出現交通瓶頸，市議員黃美慧呼籲啟動橋梁擴建評估。市府回應，預計1月底完成設計後招標，橋面拓寬為14公尺。

新竹市議員黃美慧指出，位於東大路二段598巷的「六甲橋」已成金雅里、士林里與古賢里往來的重要節點，隨著金雅里農地重畫後人口快速成長，現況橋面狹窄、動線交織，尖峰時段常出現交通瓶頸，已影響居民通行安全與生活品質，呼籲市府盡速啟動橋梁擴建評估。

黃美慧表示，六甲橋銜接金農路並通往東大路二段，除服務金雅里居民外，也串聯士林里、古賢里，周邊另有散步步道與多條支線道路，實際承載量早已超出原設計。她指出，東大排在降雨時水流湍急，車輛若自金農路方向直線衝下，恐有墜落水溝風險，安全疑慮不容忽視。

黃美慧進一步指出，東大路二段598巷屬早年規畫的計畫道路，未來將拓寬並銜接公道五路，六甲橋勢必須同步擴建，才能因應整體路網成形。她也提到，地方民眾對改善高度期待，甚至主動提出橋面擴建構想圖，反映基層對工程迫切性的共識。

黃美慧說，市府日前會勘時，包括王泰山、李思民、蘇虹宇及黃偉文等4位里長皆到場關心，要求工務處說明後續規畫與經費評估進度，盼市府正面回應地方需求，透過橋梁拓寬與道路改善，全面提升3里居民的通行安全與生活品質。