春節聚餐安心吃！竹縣評選263家優級、7家良級餐廳獲標章認證

為守護民眾餐飲安全，新竹縣政府衛生局辦理優良餐廳評核，共評選出263家優級餐廳及7家良級餐廳 。新竹縣長楊文科日前前往獲獎店家視察、拍攝推薦影片，近日正逢春節前夕，尾牙、聚會多，楊文科呼籲民眾用餐時，可優先選擇通過評選、具有標章的優良餐廳。

新竹縣政府衛生局表示，這次針對5大面向進行書面與現場評選，包含環境設施、食品來源管理、從業人員衛生、製備流程規範和法規符合性，範圍廣泛，包含小吃店、連鎖業者、速食店及特色餐廳 。其中包含，浪漫台三線觀光區域，例如關西服務區、六福村主題遊樂園等餐廳，均獲優良餐廳標章；另外還有特色咖啡廳，為民眾提供兼具美感及食安的休憩選擇；衛生局也針對校園周邊餐飲加強輔導，確保學生用餐環境的安全。

楊文科日前親自走訪獲選優良餐廳的店家，包括深受民眾歡迎、可眺望東興圳美景的「二十四分之一早午餐手作麵包」，盛讚餐點美味可口、環境乾淨衛生。

楊文科也前往「鵝子竹北成功店」，推薦業者菜單及餐點選擇多元，價格平價，適合全家大小日常用餐，也便利商務客使用，他再度呼籲民眾用餐可優先選擇優良餐廳。

楊文科表示，新竹縣政府持續為食品安全把關，通過評核的業者會在店面明顯處張貼「優」或「良」認證標章。這代表業者的衛生與食材都經過嚴格篩選，讓大家能吃得美味又放心。