桃園復康巴士丟包疑雲 家屬心寒

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園有民眾控訴，母親日前到醫院洗腎後搭復康巴士返家，自己在約定下車處枯等半小時卻等不到母親，經鄰居告知才知母親倒在巷子路邊，質疑復康巴士司機丟包社會局昨回應，初判是司機與婦人溝通下車地有誤解，但細節還須釐清，有疏失將懲處與罰款。

該名洗腎病友的兒子在臉書發文指，母親前天預約搭乘10時30分復康巴士準備返家，他10時50分起在社區大樓外每次下車處等，車子卻遲未出現，11時32分趕緊聯絡洗腎醫院、復康巴士客服想了解去向。最後是鄰居跟他說，有婦人倒在巷子30分鐘，急忙查看果真是母親。

男子表示，母親因為洗腎後血壓過低躺在地上，在鄰居協助下攙扶母親返家，休息後無礙。後續詢問母親到底發生什麼事？母親說復康巴士司機是剛上工的年輕人，不熟衛星定位操作，還不斷對母親大小聲，母親下車後體力不支倒地，司機甚至出口「三字經」，之後就開車離開，令人心寒。社會局指出，接到消息已請營運單位追查，並到病友家中慰問。初步了解是婦人指引司機路線時，司機疑似誤以為要左轉，結果開錯路，婦人認為快到家了就請司機讓她先下車，想自己走回家，沒想到洗腎完身體虛弱倒地，司機當下沒有停車就離開，還要進一步釐清。

桃園 社會局 臉書 丟包

