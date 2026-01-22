桃園3掩埋場 拚年底前優化完成

桃園露天垃圾掩埋場惹人嫌，市府從2024年5月配合環境部推動「垃圾掩埋場零裸露」計畫，目標要在今年底告別垃圾山。環境管理處表示，承攬廠商已於1月進場施作，目前楊梅員本掩埋場率先完成改善，今年底前也會陸續完成龍潭店子湖及觀音保障掩埋場環境優化作業。

桃園市原有9萬2000公噸裸露垃圾，是全國第四，也是唯一進入前五名的直轄市。全市3處露天垃圾掩埋場長期以來飽受地方詬病，居民抱怨垃圾場散發惡臭、孳生蚊蠅，甚至有居民形容「有的蒼蠅大到像小蜜蜂」，夏天曝曬惡臭影響周邊3、4個里。

環管處表示，隨著欣榮焚化廠完成整改及生質能中心正式投入運轉，楊梅、龍潭及觀音等3處露天垃圾掩埋場的暫置垃圾已陸續獲得去化，並同步針對裸露垃圾逐步辦理覆土作業，以改善垃圾場臭味及整體環境品質，預計於今年底前全面完成3處掩埋場裸露垃圾改善。

環管處表示，為提升掩埋場環境衛生，桃園市除協調焚化爐餘裕量去化裸露垃圾外，更積極爭取環境部環境管理署補助辦理「覆土及綠美化作業」。該案於去年8月獲核定1100萬元，其中，中央補助924萬元、地方自籌176萬元，計畫已完成招標。

環管處表示，承攬廠商自今年1月已進場施作，全力投入盤整與覆土作業。目前楊梅員本掩埋場已率先完成裸露垃圾改善，後續預計於今年底前，陸續完成龍潭店子湖及觀音保障掩埋場的覆土與植生綠化，全面落實環境優化作業。