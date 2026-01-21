新埔鎮山茶花老樹列受保護樹木 新竹縣茶花首例

快訊

中央社／ 新竹縣21日電
新竹縣新埔鎮大墩山休閒農業區遊客中心旁的山茶花老樹（中），具歷史背景與在地象徵等意義，被新竹縣正副列入竹縣受保護樹木，象徵老樹承載地方生命力與情感。（新竹縣政府提供）中央社
新竹縣政府今天表示，新埔鎮大墩山休閒農業區遊客中心旁的山茶花老樹，具歷史背景與在地象徵等意義，且茶花首度入列竹縣受保護樹木，也象徵老樹承載地方生命力與情感。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，竹縣府受保護樹木審議會，依樹木景觀、生態價值與在地情感等標準審議，目前縣內共有108棵受保護樹木，過半數樹齡破百，樹種以樟樹、朴樹、琉球松及青楓數量居多。

縣府說，其中芎林鹿寮坑的茄苳巨木樹齡達305年，為最年長的受保護樹木之一；另在關西鎮、新豐鄉、橫山鄉各有35棵、23棵及9棵的受保護樹木，數量上依序是全縣前3名。

縣府指出，此外也新增受保護樹木10棵，包含竹東中山國小、芎林國中，以及尖石梅花國小內的梅花樹，還有新豐鄉赫力昂生技（股）公司新竹廠內的2棵茄苳樹；竹東鎮瑞峰國小內的楓香、樟樹及楝樹，北埔國小遊戲場旁的小葉羅漢松。

縣府說，還有新埔鎮大墩山休閒農業區遊客中心旁的山茶花老樹，因具優雅姿態與堅韌意涵，成為地方重要迎賓地景，且茶花此次首度入列受保護樹木；列管受保護樹木以原地保留為優先，未經許可，民眾不得任意砍伐、移植或破壞。

護樹 新竹

