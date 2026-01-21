快訊

內定國小校園化身為防災訓練場，規劃四大核心體驗關卡。圖：消防局提供

為落實防災教育向下紮根，桃園市消防局於今(21)日上午，在內定國小舉辦「小小消防營」體驗活動。此次活動為期三年系列計畫的一環，透過高度互動的闖關模式，帶領校園學子在寓教於樂中，掌握守護生命的關鍵技能。

S 74063984 0
桃園市消防局於今日上午，在內定國小舉辦「小小消防營」體驗活動。圖：消防局提供

活動當天，內定國小校園化身為防災訓練場，規劃四大核心體驗關卡。在「地震體驗區」，學童搭乘地震體驗車感受震動，落實「趴下、掩護、穩住」的保命三步驟；「模型屋煙流展示」則利用微型模型清晰呈現火場煙囪效應，讓孩子直觀了解煙霧流動方向，學習「隨手關門」及「低姿勢爬行」的科學原理。此外，活動亦納入「CPR+AED」急救訓練與「身體著火停、躺、滾」實作，確保學童在面對突發事故時，能保持冷靜並正確應變。

第二大隊內壢分隊長林玪妙表示，消防安全教育不應只是書本上的文字，更需要透過感官體驗轉化為本能。這次為期三年的推廣計畫，核心目標是讓每一位學童都能成為家庭中的安全小守門員。當孩子學會了正確的避難姿勢與急救技巧，這股力量會從校園延伸至家庭，進而構築成桃園市更堅韌的社區防災網絡。

林玪妙強調，透過持續性的校園巡迴體驗，不僅能建立學子正確的火災預防觀念，更能有效降低災害發生時的傷亡風險。未來將持續推動多元化的宣導活動，讓防災意識在桃園各角落開花結果。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園消防闖關活動寓教於樂 內定國小學童扎根火災預防觀念

