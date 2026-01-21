快訊

高院院長高金枝捲霸凌爭議 傳諷女法官昏迷病女害她崩潰諮商8次

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

影／第2屆苗栗縣獎助學金今頒獎 千名學子受惠

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理的「苗栗縣獎助學金」今天頒獎，來自企業及個人的捐款有525萬元，這是縣府第二年針對縣內各中小學生辦理獎助學金，今年共頒發1000名學生，每名學生可獲獎學金5000元或助學金5000元。縣府教育處強調，這筆獎助學金不僅減輕家庭經濟負擔，更是一分鼓勵與肯定，希望學生能在求學過程中少一分憂慮，多一分安心，專心投入學習，勇敢為未來打拚。

縣府教育處表示，第二年辦理全縣獎助學金計畫，延續去年的好成果，縣府在執行過程中也不斷調整與精進，希望讓每一分資源都能更及時、公平地送到真正需要的孩子身上，成為學生求學路上最溫暖且穩定的支持力量。

「我也是貧寒子弟，從13歲就到台北打天下！」一詮精密工業公司董事長周萬順今年捐助百萬元給縣府作為苗栗縣獎助學金，他是議長李文斌的舅舅。周萬順表示，一路走來，他深信「人因夢想而偉大」，他以10萬元創業出發，如今已有好幾萬倍的成長，做人一定要有夢想並努力去實現。他鼓勵在場學生，雖然生活不富裕，但一定要懷抱夢想，朝人生的理想的方向前進並實現目標。

縣府表示，今年苗栗縣獎助學金在企業界支持下，包括一詮精密工業公司、吉元有線電視、信和有線電視、億得電器及苗栗縣砂石商業同業公會等多家企業響應，募集505萬元獎助學金，展現企業回饋社會、關懷教育的真誠心意。此外，縣政顧問江乾松也在今天將兒孫給他的「壓歲錢」捐出20萬，盼以實際行動展現對教育的重視及與對學子的關懷。

獎助學金頒贈典禮在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，包括鍾東錦、李文斌及鄉鎮市長、縣議員、各校校長多人到場。

鍾東錦強調，教育是翻轉人生最重要的力量，去年苗栗縣獲民間及企業捐贈2900萬元獎助學金，無論家庭背景如何，每位孩子都值得被支持、被看見。縣府將持續結合民間力量，讓這項獎助學金成為能年年延續、陪伴孩子成長的教育後盾，讓孩子在關愛中累積自信，在學習中找到方向。

「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行，縣長鍾東錦逐一頒發給各校獲獎助學童。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行，縣長鍾東錦逐一頒發給各校獲獎助學童。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府第二年頒發「苗栗縣獎助學金」，議長李文斌及議員多人參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府第二年頒發「苗栗縣獎助學金」，議長李文斌及議員多人參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣政顧問江乾松捐贈20萬元。記者胡蓬生／攝影
「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣政顧問江乾松捐贈20萬元。記者胡蓬生／攝影
縣長鍾東錦（中）在苗栗縣獎助學金頒發典禮致詞。記者胡蓬生／攝影
縣長鍾東錦（中）在苗栗縣獎助學金頒發典禮致詞。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 獎學金

延伸閱讀

影／苗栗北上求學女大生跑外送賺學費 鍾東錦哽咽：不要再有這種事

苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

苗栗獅潭新店社區關懷據點揭牌 鍾東錦盼在地安老

【重磅快評】苗栗找不到爹娘 賴清德卻要鍾東錦咬耳朵

相關新聞

昨結業式今起還要上3天課才放寒假…原因曝光 教團分析優缺點

昨日為全台高中以下學校結業式，但為配合春節連假，結業式隔天學生仍需上課3天，24日才是寒假開始，部分學生因此上網抱怨。對...

免費營養午餐全台搶進 教師調薪方案卻乏人問津

中央與地方政府近期相繼端出教育政策「大禮包」。教育部宣布調升公立中小學導師費、鐘點費，並增設行政工作獎金；台北市也宣布公私立國中小營養午餐全面免費，同步加碼兼任行政與導師獎勵。表面看來，政府終於正視師資荒並祭出具體解方，但後來的政策走向，卻讓調薪美意嚴重失焦。

公誠國小園遊會變「創業市集」 半小時賣破千、全校衝百萬營業額

雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力，有...

2025國際奧林匹亞競賽獲佳績 科奧選手俄國躲防空洞3次也摘金

我國代表隊2025年在國際10項奧林匹亞競賽中獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌的佳績，教育部今舉辦頒獎典禮。參賽選手...

身兼多職…琉球國中代理教師「過勞猝死」 監察院糾正3機關

監察院說，屏東縣琉球國中A姓代理教師因身兼多職、工作嚴重超時而過勞猝死，不僅學校涉未善盡保護義務，屏東縣政府督導不周，且...

淡水區坪頂國小期末成果發表會 多元學習展現孩子無限可能

長期致力於「活化學習場域」、「跨越文本和圍牆」學習的新北市淡水區坪頂國小，舉辦歲末展演舞臺成果發表會，活動由鋼琴演奏拉開序幕，緊接著是充滿節慶氣氛的直笛合奏，以及節奏感十足的非洲鼓表演，透過樂器演奏、歌唱舞蹈才藝表演，聚焦發掘孩子多元學習，鼓勵自我挑戰的教育目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。