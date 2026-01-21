聽新聞
苗栗後龍31日蘿蔔節登場 26日網路報名限300組、現場400組
苗栗縣後龍鎮蘿蔔節活動1月31日在後龍鎮秀水里土地公廟附近農地登場，憑3張1月發票，26日上午8點半起網路報名限額300組，鎮公所現場報名400組，鎮長謝清輝歡迎民眾參加，拔蘿蔔、看表演、嘗美食、DIY，體驗農村風情。
謝清輝等人今天上在後龍鎮公所大廳啟動蘿蔔節，安排大庄排舞班演出，炒熱現場的氣氛，今年主題「趣後龍・拔蘿蔔」，31日在後龍鎮秀水里土地公廟附近農地登場，規畫親子DIY新年應景吊飾製作，及醃蘿蔔DIY教學，展示現代化農業機具，及農業無人飛機等。
蘿蔔節700組名額，必須事先報名，每組可獲得3張美食兌換券，及活動專屬茄芷袋，需繳交3張未對獎發票，發票並將捐贈給公益團體，26日上午8點半起，網路報名限300組，公所現場報名400組。
