快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

台61線苗栗縣後龍、竹南改善路面 24、25日施工交管

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍、竹南北上路面24日、25日封閉施工，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。圖／苗栗工務段提供
苗栗縣後龍、竹南北上路面24日、25日封閉施工，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。圖／苗栗工務段提供

台61線苗栗縣後龍、竹南北上路面，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將於24日、25日施工改善，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。

苗栗工務段施工排程規畫，1月24日上午8點至下午6點，辦理台61線89公里至86公里竹南路段北上主線車道路面刨鋪修補，原行駛該路段車輛，在台61線89公里加100公尺天祥匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線83公里內湖匝道匯入主線，續往北行駛。

1月25日上午8點至下午6點，辦理台61線98公里至90公里後龍路段北上主線車道路面刨鋪修補作業，第一階段封閉台61線98公里至95公里北上主線路段，原行駛車輛在台61線98公里大山匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線95公里玄寶大橋南端匯入主線，繼續往北行駛。

第二階段封閉台61線94公里加300公尺至90公里加500公尺北上路段主線車道，原行駛所有車輛在台61線94公里加300公尺玄寶大橋北端匯出，行駛側車道北上，至台61線90公里加500公尺匯入主線，繼續往北行駛。

苗栗工務段指出，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網

苗栗縣後龍、竹南北上路面24日、25日封閉施工，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。圖／苗栗工務段提供
苗栗縣後龍、竹南北上路面24日、25日封閉施工，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。圖／苗栗工務段提供
苗栗縣後龍、竹南北上路面24日、25日封閉施工，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。圖／苗栗工務段提供
苗栗縣後龍、竹南北上路面24日、25日封閉施工，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。圖／苗栗工務段提供

車道 標誌

延伸閱讀

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

走涵洞被車撞要國賠 北區養護工程分局提再審...減為賠38萬

台61線彰化段首座休息站定案 落腳鹿港預計明年2月開幕

台61線苗栗通霄「北上」主線車道施工 18日封閉9小時

相關新聞

台61線苗栗縣後龍、竹南改善路面 24、25日施工交管

台61線苗栗縣後龍、竹南北上路面，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將於24日、25日施工改善，配合相關交通管制措施，苗栗...

苗栗市全民運動館費率588、888元 市公所、World Gym期待效益最大化

苗栗市公所公辦民營全民營動館，World Gym世界健身事業有限公司進駐，今天宣布月費588元、888元會員方案，農曆年...

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

迎接馬年到來，新竹縣竹北市長鄭朝方邀請多年藝術摯友、書法名家葉國居老師揮毫合作，推出「駿程萬里」及「如意馬」系列春聯，延...

閒置多年終復活！桃園龍潭體育園區月底試營運 國運中心選址也曝光

桃園市龍潭體育園區完工至今閒置4年多，龍潭國民運動中心選址也備受地方關注。市長張善政今在市政會議宣布，經審慎評估，龍潭國...

40噸垃圾丟山區 苗縣府追到禍首

苗栗縣三灣鄉永和村偏遠產業道路日前被發現傾倒25處、多達40噸垃圾等，縣府循線查出電子廠、移工宿舍生活垃圾等廢棄物，縣長...

苗栗140線苑裡段拓寬動土 優化聯絡國道3號路網

苗栗縣140線苑裡段拓寬工程今天動土，縣府交通工務處指出，拓寬路段有助紓解平日上下班及假日觀光交通壅塞，並優化聯絡國道3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。