台61線苗栗縣後龍、竹南改善路面 24、25日施工交管

台61線苗栗縣後龍、竹南北上路面，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將於24日、25日施工改善，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。

苗栗工務段施工排程規畫，1月24日上午8點至下午6點，辦理台61線89公里至86公里竹南路段北上主線車道路面刨鋪修補，原行駛該路段車輛，在台61線89公里加100公尺天祥匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線83公里內湖匝道匯入主線，續往北行駛。

1月25日上午8點至下午6點，辦理台61線98公里至90公里後龍路段北上主線車道路面刨鋪修補作業，第一階段封閉台61線98公里至95公里北上主線路段，原行駛車輛在台61線98公里大山匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線95公里玄寶大橋南端匯入主線，繼續往北行駛。

第二階段封閉台61線94公里加300公尺至90公里加500公尺北上路段主線車道，原行駛所有車輛在台61線94公里加300公尺玄寶大橋北端匯出，行駛側車道北上，至台61線90公里加500公尺匯入主線，繼續往北行駛。