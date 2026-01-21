台61線苗栗縣後龍、竹南改善路面 24、25日施工交管
台61線苗栗縣後龍、竹南北上路面，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將於24日、25日施工改善，配合相關交通管制措施，苗栗工務段提醒用路人注意。
苗栗工務段施工排程規畫，1月24日上午8點至下午6點，辦理台61線89公里至86公里竹南路段北上主線車道路面刨鋪修補，原行駛該路段車輛，在台61線89公里加100公尺天祥匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線83公里內湖匝道匯入主線，續往北行駛。
1月25日上午8點至下午6點，辦理台61線98公里至90公里後龍路段北上主線車道路面刨鋪修補作業，第一階段封閉台61線98公里至95公里北上主線路段，原行駛車輛在台61線98公里大山匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線95公里玄寶大橋南端匯入主線，繼續往北行駛。
第二階段封閉台61線94公里加300公尺至90公里加500公尺北上路段主線車道，原行駛所有車輛在台61線94公里加300公尺玄寶大橋北端匯出，行駛側車道北上，至台61線90公里加500公尺匯入主線，繼續往北行駛。
苗栗工務段指出，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言