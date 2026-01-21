苗栗市全民運動館費率588、888元 市公所、World Gym期待效益最大化

苗栗市公所公辦民營全民營動館，World Gym世界健身事業有限公司進駐，今天宣布月費588元、888元會員方案，農曆年後營運，市民代表會主席陳仁杰認為588元是最便宜方案，歡迎民眾多多利用。

全民運動館教育部前瞻基礎建設計畫補助1億元，縣政府補助2000萬元，苗栗市公所自籌5200萬元興建，去年9月竣工，11月取得使用執照，一樓綜合羽球場部分，公所切割自營，預計農曆年前開館，採預約登記使用，費率尖峰每小時280元，離峰200元；World Gym經營部分，月費588元、888元會員方案，預計農曆年後開幕。

苗栗市長余文忠，與World Gym董事長柯約翰代表，今天在市公所簽約，苗栗縣副縣長邱俐俐及陳仁杰等人到場見證，陳仁杰說，議約過程費率問題曾引發爭議，終於簽約了，讓人終了一口氣，市公所爭取下，也迎來最便宜的方案。

柯約翰表示，World Gym投入4800萬元設施設備，並引進國際運動品牌專業課程、教練，及相關科技、管理等軟硬體，3年會員月費588元基本款，每個月再加300元，就可以無限制使用團體教室課程等，都相當划算。

市公所、World Gym都期待透過公私協力方式，將全民運動館帶動運動效益最大化，其中有氧舞蹈教室提供「樂活課程」回饋項目，為期2年，平日時段上午10點至中午12點，及下午2點至4點開設課程，非會員採預約制，單堂課程費用200元，65歲以上長者享半價優惠，鼓勵銀髮族群培養規律運動習慣。