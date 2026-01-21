竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今年同步推出的家家戶戶版的直式春聯「駿程萬里」，以奔放有力的線條展現駿馬躍動的氣勢，象徵希望與前行的力量，祝福市民朋友在新的一年事業精進、行穩致遠。圖／竹北市公所提供
迎接年到來，新竹縣竹北市長鄭朝方邀請多年藝術摯友、書法名家葉國居老師揮毫合作，推出「駿程萬里」及「如意馬」系列春聯，延續往年傳統，以親切圓潤的金色勾勒出「如意馬」，象徵祝福與吉祥，1月24日將於指定地點快閃發送。

鄭朝方表示，自他上任以來，從兔年、龍年到蛇年，賀歲春聯皆秉持「如意」為創作核心。今年延續往年傳統，傳達「幸福加馬、邁向大好年」的美好寓意。他也親自設計結合葉國居老師深厚的書法功底，賦予如意馬專屬竹北的獨特，使每一年的生肖春聯成為具備文化收藏價值的藝文系列。

今年同步推出的家家戶戶版的直式春聯「駿程萬里」，以奔放有力的線條展現駿馬躍動的氣勢，象徵希望與前行的力量，祝福市民朋友在新的一年事業精進、行穩致遠。

竹北市民代表會主席林啟賢則表示，肯定市公所團隊長期以來在城市建設、美學推廣與市民福利上的用心投入，也祝福全體市民在馬年皆能萬事如意、心想事成。

竹北市公所預告，1月24日將於楊柳堂、福德廣場、水圳公園及竹北遠東百貨等四處地點，快閃發送橫幅限量版馬年春聯。

此外，由於「竹北伴手禮—超越禮盒」反應熱烈，不少民眾盼春節走春訪友能將伴手禮致贈親友，但一組市民身分證僅能購上一組。為回應市民需求，特別同步結合「竹北伴手禮」超值特惠活動，現場直購800元，還送800贈品券，開放所有市民皆可參加，含之前已購入的市民。前100名還可獲得精美好禮多選一以及露營推車摸彩券。

