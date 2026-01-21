閒置多年終復活！桃園龍潭體育園區月底試營運 國運中心選址也曝光

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龍潭體育園區完工閒置淪「蚊子館」，經多年規畫，市長張善政今在市政會議宣布，將於1月30日展開為期7天的試營運。本報資料照片
桃園市龍潭體育園區完工閒置淪「蚊子館」，經多年規畫，市長張善政今在市政會議宣布，將於1月30日展開為期7天的試營運。本報資料照片

桃園市龍潭體育園區完工至今閒置4年多，龍潭國民運動中心選址也備受地方關注。市長張善政今在市政會議宣布，經審慎評估，龍潭國民運動中心確定選址龍潭運動公園，龍潭體育園區運動館也將於1月30日展開為期7天的試營運，希望兩項運動設施的推進補強當地長期缺乏大型運動場館的問題。

張善政表示，龍潭區人口成長快速，已逐漸逼近13萬人且持續增加中，但長期以來一直缺乏夠規模且兼具多功能的公共運動場館，許多鄉親想運動還得跨區跑，增加時間與交通成本。為補齊這塊拼圖，他上任後就展開全面評估，現在確定將在龍潭運動公園設置龍潭國民運動中心。

張善政表示，龍潭運動公園之所以獲選為國民運動中心設置地點，主要是符合交通動線便利、用地條件單純兩項前提，大部分都是市府自有土地，不必進行徵收程序。選址確認代表跨出最重要的一步，接下來將立即啟動相關規畫作業。

張善政說，除了新建的國民運動中心外，龍潭體育園區運動館1、2樓也將試營運；龍潭體育園區運動館過去因當初設計時的一些缺失，包括球場高低落差不一、停車位規畫太少等問題，他上任以來逐項檢討原有的不足與缺失。

經過初步改善後，龍潭體育園區將在1月30日開始展開為期7天的試營運，開放範圍包括1、2樓的體適能中心、撞球場等設施。希望透過實際開放使用，廣泛蒐集市民回饋，作為後續優化與正式營運的依據。

張善政表示，龍潭國民運動中心與龍潭體育園區位置不同、功能定位也各有側重，兩處場館是定位不一樣、互補的運動設施。兩處場館彼此串聯、互補，將逐步完善龍潭乃至桃園各生活圈的運動設施，讓運動成為大家生活中的一部分。

