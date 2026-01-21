快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

40噸垃圾丟山區 苗縣府追到禍首

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣三灣鄉永和村偏遠產業道路，1月12日發現沿線25處40噸垃圾，循線查出電子廠、移工宿舍生活垃圾等廢棄物。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣三灣鄉永和村偏遠產業道路日前被發現傾倒25處、多達40噸垃圾等，縣府循線查出電子廠、移工宿舍生活垃圾等廢棄物，縣長鍾東錦昨怒斥不良，要求環保局溯源追究環保公司及企業的相關責任。民代建議裝設智慧圍籬，強化監控遏止不法。

縣議員陳光軒接獲農民反映，三灣鄉永和村雙石段沿途遭傾倒垃圾、廢棄物，經縣府環保局、頭份警察分局，及鄉公所等相關單位人員12日會勘，破袋檢查發現有包裹及出貨單等，警方循線鎖定1家環保公司承包電子廠、移工宿舍等生活垃圾清運。

該公司因垃圾數量不足，無法送燒，交由點工處理，點工再用小貨車載到偏僻山區亂丟，全案依違反廢棄物清理法罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

鍾東錦昨在縣務會議指出，如果責任推給點工，恐怕難以清除已亂丟的40噸垃圾及杜絕類似狀況，要求團隊依相關跡證，往上追究環保公司責任。此外，電子廠、移工宿舍業主並非把垃圾清運發包出去，就不用去監督環保公司依契約及相關法規清運，企業應善盡社會責任。

環保局將函文，如果地檢署已完成蒐證完備，沒有保全證據的必要，會要求點工、環保公司及電子廠、移工宿舍業主，盡快移除亂丟的40噸垃圾。

陳光軒表示，三灣鄉永和村遭亂丟垃圾包的地點偏僻，不肖人士才有機可乘，建請環保局評估盤點偷到廢棄物熱點，裝設智慧圍籬，監控防止不法。

