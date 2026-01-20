桃園大房食品獲頒桃金百年老店 張善政：帶動老店創新

桃園市長張善政今日前往大溪區，致贈大房食品公司「桃金百年老店」匾額，肯定大房豆干持續導入創新思維，將百年工藝與現代經營模式結合，展現老店轉型升級的典範，也期盼藉由表揚，帶動更多老店投入創新，形塑桃園老店品牌新價值。

經濟發展局長張誠表示，大房食品不僅是「桃金獎」優良店家，更獲經濟部百年老店認證，2025年入選經濟部「臺灣菁英老店」選拔，獲肯定。大房食品近年積極推動製程升級，將製作豆干過程中產生的豆渣由原先視為廢棄物，轉化為可再利用資源，落實循環經濟理念，也象徵傳統豆干產業在永續與創新上的再生契機。

大房食品總經理黃建嘉說，大房獲市府頒第一面桃金百年老店匾額深感榮幸，並感謝市府長期支持在地傳統產業發展，未來將深化永續經營模式，期盼大房豆干能成為百年企業標竿，帶領整體豆干產業邁向下一個嶄新的百年。

經發局說明，大房食品1923年創立，2025年獲經濟部地方特色創意大賽優勝，並於2008、2010年至2024年多次獲選「桃金好禮」。經發局持續以經營體質優化、包裝升級及多元通路行銷，協助歷屆「桃金好禮」業者拓展新商機，全面提升桃園優質伴手禮與店家競爭力。