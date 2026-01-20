新官上任！桃園市警察局11警官交接 2新副局長到位

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市政府警察局今舉行「新卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，共有11名高階警官異動，由市長張善政主持監交。記者周嘉茹／攝影
桃園市政府警察局今舉行「新卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，包括新到任2位副局長廖材楨、林富助在內共有11名高階警官異動，由市長張善政主持監交。張善政表示，現在詐騙盛行、毒品槍械氾濫，心血接任新職位同仁責任重大，唯有結合警力民力合作無間，桃園治安才能繼續往前。

桃園市警察局指出，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，市警局第四序列以上重要警職職缺經內政部警政署參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後，報奉內政部核定，統一訂於今日到職。重要警職異動情形如下：

一、 第三序列職務

原任職務內政部警政署行政組組長廖材楨接任桃園市政府警察局副局長

原任職務高雄市政府警察局副局長林富助接任桃園市政府警察局副局長

原任職務內政部警政署人事室主任許淑貞接任桃園市政府警察局主任秘書

原任職務新竹市警察局局長許頌嘉接任桃園市政府警察局督察長

原任職務桃園市政府警察局楊梅分局分局長張仁傑接任桃園市政府警察局警政監

原任職務台中市政府警察局第五分局分局長劉其賢接任桃園市政府警察局警政監

二、 第四序列分局長、大隊長

原任職務桃園市政府警察局大園分局分局長吳傳銘接任桃園市政府警察局楊梅分局分局長

原任職務高雄市政府警察局湖內分局分局長蘇茂智接任桃園市政府警察局大園分局分局長

原任職務桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長李維振接任桃園市政府警察局平鎮分局分局長

原任職務桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長林東星接任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長

原任職務桃園市政府警察局公共關係室主任詹枝松接任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

桃園市警局新任副局長廖材楨畢業於中央警官學校行政警察學系59期，現年56歲，擁有警察政策研究所碩士學位；歷任台北市警察局副局長、內政部警政署保安警察第六總隊副總隊長，調任前擔任內政部警政署行政組組長。另位新任副局長林富助畢業於中央警官學校行政警察學系53期，現年61歲；曾任高雄市政府警察局督察長、台灣警察專科學校教育長，調任前則擔任高雄市警察局副局長。

桃園市警局「新卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」於今下午舉行，由市長張善政主持。張善政表示，日前桃園市拿到六都治安第一名，各種面向包括詐騙、毒品及槍械等，警局同仁鍥而不捨，而治安是沒有止境的空間，警察同仁都非常投入，細節絲毫不茍，在街頭各個角落發生案件很快繩之以法。

張善政坦言，自己擔任市長最有感覺，每次知道事件發生，桃園市警局馬上告知已經逮捕嫌犯，對於同仁能力具有信心，而民力與警察合作無間也是治安往前的一大因素，唯有結合警力民力合作無間，桃園治安才能繼續往前，接下來最重要的任務是讓市民對警察有信心、有感，讓桃園成為安居樂業的城市。

