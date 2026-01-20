收到去年6月活動中獎簡訊以為詐騙 桃園水務局：係金ㄟ

桃園市水務局推汙水下水道接管，去年6月辦「就是要你管」問卷調查抽獎活動，由於距今已有一段時間，昨有民眾收到中獎簡訊，以為是詐騙，但水務局表示「真的中獎了」，同時強調「接下來還有機會，越早參加，中獎機率越高」。

桃園市汙水下水道接管用戶去年破25萬戶，接管率至今近27%，水務局為了解接管民眾使用情況與感受，去年推問卷調查並舉辦抽獎鼓勵民眾參加；有民眾昨天收到手機簡訊，署名桃園市政府水務局，寫道「恭喜您抽中500元全家禮券！將於1個月內掛號寄至水號地址」等語。由於活動是去年6月舉辦，內容又無查證電話，一度以為是詐騙。

「簡訊是真的！」水務局指出，問券每累積5千份，就會抽出450名中獎者，每人可得全家紙本禮券500元。活動去年因問卷滿5千份抽過一次，近日因問卷破萬份抽第二次，未來滿1萬5千份還會抽第三次，以此類推，所以越早參加，抽獎機會越多，但中獎者無法再參與之後的抽獎活動。

另外，問券滿萬份門檻還會加抽日韓來回機票，達5萬份門檻再加碼iPhone。活動原先是送iPhone 16，現在iPhone已經出到第17代，因此獎項將跟著跟新到iPhone 17。