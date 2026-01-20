頭屋外環道「頭尾寬中間窄」像啞鈴 全段4線道月底通車

苗栗縣頭屋鄉外環道開闢十多年，頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，縣府6000多萬元拓寬，全段4線道1月底通車，許多地方人士歡迎打開瓶頸。

頭屋鄉外環道都市計畫區特1號道路拓寬工程，目前收尾階段，縣府將於明天至1月29日施工路面刨除封層及標線繪製作業，提醒用路人注意改道，完成後即可通車。

頭屋鄉外環道全長870公尺，連接台13線、縣道126線，縣府2009年興闢，台13線端文德橋、126線端獅豐橋寬度都24公尺，但中間一段440公尺，寬度僅12公尺，兩邊寬、中間窄，成了道路瓶頸，國土管理署生活圈道路系統建設計畫早於2023年5月間核定拓寬，但卡在用地取得，遲到去年4月動工。

縣府交通工務處指出，國土署補助5215萬餘元，縣款920萬多元拓寬，突破都市計畫及水利地等問題，施工相當順利，原工期至今年3月11日，提前完工1月底通車。

地方人士指出，過去頭屋鄉外環道有如啞鈴狀，頭屋兩側較寬處，還必須以防撞桿區隔，部分路外停了許多車輛，12公尺路內供通行，有些不熟路況的駕駛人，從台13線轉進外環道，稍一不慎就撞及防撞桿，全段4線道就不會有類似問題。