多國劇團齊聚桃園！鐵玫瑰藝術節15周年 探索多元文化

桃園鐵玫瑰藝術節邁入第15個年頭，今年首度將演出時間調整至上半年4月11日至5月24日，並以「摺時間」為主題，集結來自蘇格蘭、日本、馬來西亞、印度、印尼、台灣原住民與新住民等劇團表演者。售票活動同步啟動，即日起至2月28日推出早鳥75折優惠，讓民眾搶先體驗桃園多元文化的藝術魅力。

本屆藝術節由國家兩廳院前藝術總監李惠美擔任策展人，資深劇評人吳思鋒擔任協同策展人，共規畫12檔演出、1檔工作坊、1檔走讀及相關周邊活動。節目架構分為「城市之縫」、「流離之光」、「低吟之洋」、「藝術特座」與「走讀路徑」五大主軸，呈現豐富多元的藝術風貌。

重點節目包括日本流山兒★事務所的「阿房列車」、EX-亞洲劇團「然而，悉達多」、慢島劇團「南薑．香茅．罌粟花」、適合親子觀賞的「好餓的毛毛蟲秀」等。演出地點包括桃園展演中心、中壢藝術館、中壢中央公園、桃園米倉劇場等場域。

市長張善政表示，今年鐵玫瑰藝術節內容多彩多姿，跨世代、跨族群，涵蓋移工與新住民等多元族群，呼應桃園市多元城市的特色，藝術節一方面號召全台灣藝術團體參與，另一方面也不忘培養在地優秀藝術團體，希望透過藝術節帶動桃園在地民眾體驗不同文化展演，讓生活越來越多彩多姿。

張善政強調，鐵玫瑰藝術節走過第15年，一步一腳印發展至今相當不容易，策展老師與所有展演團體齊心協力，讓藝術節有今天的成果，將來市府也會持續努力，讓鐵玫瑰藝術節一年比一年精彩。

文化局表示，有別以往每年10至12月演出，今年調整至上半年4至5月，巧妙避開年底全台藝術節慶時段，讓觀眾可以搶先觀賞精彩演出，期待開創桃園地區最具策展特色的藝術節，持續成為藝術工作者重要創作平台。

售票方面，1月20日至2月28日早鳥預購75折，3月1日全面啟售後推出4人同行套票8折、桃展中心會員85折、青年席位文化幣300元與5折等多項優惠。另規畫三條走讀路徑、周邊講座及延伸書展，讓民眾深入認識表演團隊與節目內容。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活網站，更多資訊則可至桃園鐵玫瑰藝術節官網查詢。