春節腳步已近 新竹縣政府即日起系列活動迎馬年

農曆新年的腳步接近，新竹縣政府文化局將推出一系列活動迎接馬年到來，包括音樂會、創意春聯、新春揮毫等活動，其中「閱讀滿滿福氣連連」限量紅包、創意春聯兌換即日起至2月8日，邀大小朋友用翻書作為迎接春節的第一步，在活動期間內只要當天一次借滿10本書，就可兌換限量創意春聯及紅包袋，讓大家在新的一年帶著好運沾染書香氣息。

新竹縣文化局表示，為增添年節氛圍，圖書館特別準備限量新春好禮，有象徵吉祥納福的「福」字春聯、寓意事事順心的「好柿連連」春聯，還有實用又喜氣的紅包袋，要讓民眾把閱讀成果化為滿滿年味，一路好運不打烊。

鄉親在活動期間內，當天一次借書達到10冊（不包含視聽資料）即可兌換限量紅包、創意春聯，每人每款限領一次。其中，「福」字春聯兌換日期即日起至1月25日，「好柿連連」春聯聯兌換日期為1月27日至2月1日，紅包袋自2月3日至2月8日可兌換，兌換地點包括文化局圖書館及13鄉鎮市圖書館。

除了創意春聯，2月7日縣府大廳也將舉辦「馬上幸福迎豐年」竹縣春聯揮毫贈送活動，邀新竹縣18名書法名家現場揮毫，提供多款傳統及創意特色春聯，讓民眾免費索取，這項活動也邀請全國年畫首獎得主陳永欽、曾雪梅提供馬年版印年畫與特色紅包袋，規畫拓印DIY體驗，讓民眾親手製作年節應景作品，將喜氣與祝福帶回家。希望透過春聯揮毫及年畫拓印傳承書法與年畫文化，讓民眾在迎新送舊之際，感受傳統藝術之美。活動全程免費，相關春聯及文宣品數量有限，送完為止，歡迎鄉親把握機會，共同歡喜迎接新的一年。