桃園要蓋廢棄物循環處理園區？評估計畫已發包官員說沒有
桃園會稽掩埋場去年2月大火，暫存回收資源的建物受損嚴重拆除，場區存廢引發關注，地方期盼退場或轉型，但環境管理處考量大型回收資源轉運需要緩衝空間，目前仍保留原功能，允諾增設消防設備加強防護。
另外，桃園市海岸及資源循環工程處近期也推「桃園市廢棄物循環處理園區選址前期評估計畫」，標案由台灣西堤工程顧問有限公司出價350萬元得標；處長林立昌強調，該計畫只是「政策評估」，桃園沒有要選址或設立廢棄物循環處理園區。
會稽掩埋場1999年啟用，2002年因欣榮焚化爐啟用轉做資源回收場，再隨平鎮資源細分類場啟用改做收運暫置場所，處理資源種類以床墊、大型家具為主，但有時也會有鋰電池、廢液等物，火警頻傳，去年2月更燒毀場內建物，濃煙也掀地方反彈。
桃園市議員余信憲表示，會稽掩埋場每次火警發生後，市府都說要添購設備加強防護，但災害還是持續發生，顯見設備無法徹底解決問題，應在管理方面多花點心。另外，市府應該公布各項計畫內容與執行辦法，唯有公開透明，民眾才能安心。
桃園市環境管理處副處長沈妙徽表示，會稽掩埋場現在只做大型家具、彈簧床等資源回收物轉運站。桃園人口眾多，回收物也多，若無轉運站，資源回收車恐清運不及，沒辦法應付民眾農曆春節大掃除需求。掩埋場回收資源轉運以車為單位，有時會因車輛裝不下而暫置，但絕對不會超過一周，場內資源每周一定會有時間點完全清空。
環管處去年上網招標「桃園區會稽掩埋場消防備援設備增設及加壓站防護設施改善工程」，由興和承室內裝修工程有限公司以546萬餘元得標，預計5月完成。
關於桃園市廢棄物循環處理園區選址前期評估計畫，林立昌指該計畫是基於城市發展、人口增加評估未來垃圾處理政策方向，以防問題真的發生卻無法因應；雖計畫名稱包含「園區選址」，但林表示是字面意思讓人誤會，強調「桃園沒有要設廢棄物處理園區」。至於未來垃圾處理政策與計畫實質內容，有待廠商評估結果。
