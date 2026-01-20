火災後復育造林 雪霸大鹿林道24至24.5公里即日起交管

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
大鹿林道24至24.5公里處，即日起至31日止，因執行災後復原工作將進行交通管制，民眾若遇緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員。圖／雪管處提供
大鹿林道24至24.5公里處，即日起至31日止，因執行災後復原工作將進行交通管制，民眾若遇緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員。圖／雪管處提供

雪霸國家公園內的大鹿林道24至24.5公里處日前因附近森林發生火警，部分山林面貌被毀，需災後復原；雪管處提醒，即日起至31日止，因執行災後復原工作將管制交通，民眾若遇緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員。

大鹿林道是通往「世紀奇峰」大霸尖山與觀霧遊憩區的重要聯外道路。雪管處指出，林業及自然保育署新竹分署為執行大鹿林道24至24.5公里沿線火災跡地伐除受災木復育造林工作，顧慮作業人員與用路人行車安全，即日起至31日於該路段實施交通管制，管制期間請用路人耐心等候並配合交管人員的指揮。

至於管制時間，平日為早上7點30分至下午4點30分，採每小時半點放行10分鐘；中午11點30分到12點30分，休息不管制；另外，遇國定假日及周六、日，休息不管制。

