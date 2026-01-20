2026新竹過好年 竹市府推出限量Rody跳跳馬小提燈

為迎接2026年，新竹市府推出春節限定活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，首度攜手深受親子喜愛的療癒「Rody跳跳馬」，以童趣洋溢、充滿活力的城市燈會形式，陪伴市民歡喜迎新春。活動亮點之一的限量「Rody小提燈」將於2月27日至3月1日活動期間發放，邀全國民眾相約共遊新竹，感受滿滿年味與幸福氛圍。

市長高虹安表示，「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」以「跳躍、前進」作為整體策展核心，透過Rody奔跑、躍動的動態意象，象徵新竹是一座不斷與自己賽跑的城市，為追求目標持續累積動能、勇敢向前，也呼應迎接新年的嶄新起跑，展現城市邁步向前的活力與希望。

城銷處長林昱志表示，這次燈會活動展期共23天，將於2月14日盛大開幕，展區規畫1座主燈及8組特色燈組，邀請民眾夜間漫步新竹市街區，探索城市不同角落的燈光驚喜。農曆新年後，一系列精彩活動也將接續登場，2月27日至3月1日於護城河親水公園舉辦元宵市集，集結超過50家特色攤位，營造熱鬧豐富的節慶市集氛圍。另外，2月27日及28日下午3點安排DIY手作體驗活動，元宵晚會則將於2月27日下午5點在新竹火車站前廣場熱鬧開唱，結合音樂演出與璀璨燈光，邀請市民與旅客共度歡樂溫馨的元宵佳節。

城銷處表示，此次小提燈由經典品牌Rody跳跳馬擔綱主角，由老師洪新富設計，靈感源自大眾共同的童年回憶「搖搖馬」，圓潤討喜的造型結合溫潤柔和的發光效果，象徵新春起步的陪伴與祝福，也傳遞親子同樂、世代共享的節慶溫度。這盞小提燈不僅是佳節的美好紀念，更承載市府滿滿心意，期盼成為市民心中象徵「新竹過好年」的幸福標誌。

城銷處補充，新的一年期盼透過Rody跳跳馬的陪伴，讓市民感受到城市溫度與前進力量，誠摯邀請全民於新春期間走進新竹市，共享「過好年」的幸福時刻。更多活動相關資訊，請持續追蹤「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/seeinghsinchu/ )。