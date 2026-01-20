聽新聞
桃園考核特教助理員 討好式問卷挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
教團昨批評，桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，竟將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據，質疑「討好式問卷」將重創第一線人員尊嚴。本報資料照片
桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團昨批「討好式問卷」重創第一線人員尊嚴，教育局回應，回饋表是希望讓學校更了解服務成效，不會單獨作為增減時數或影響聘用依據，後續將滾動調整作法。

全國教育產業總工會表示，桃園市教育局1月15日發函要求各校定期發放學生回饋表，問卷內容竟以「是否喜歡這位助理員」、「是否感到被幫助」、「是否覺得助理員辛苦」等情緒性評價作為核心題項，嚴重混淆情緒性回饋與專業評鑑界線，且未建置申訴救濟機制，顯然有問題。

全教產副理事長吳明玉說，特教助理員工作包含制止危險行為、協助情緒調節、配合教師介入與支持，並非單純提供讓人「感覺舒服」的服務；當考核結果受「喜不喜歡」左右，將迫使助理員走向討好式服務，為避免負評而不敢依法介入、不敢堅守專業判斷，反而提高校園風險。

教育局回應，推動特教學生助理員學生回饋機制，目的在於學校能夠更全面了解特教學生的實際感受，並非僅以主觀感受取代其他專業督導或作為單一考核依據。

教育局強調，學生或家長回饋僅屬參考資訊，不會單獨作為增減時數或影響人員聘用依據。後續將了解學校執行端想法，並邀集特教專業人員共同檢視回饋機制內容與執行方式，滾動調整相關作法。

