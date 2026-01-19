桃園中央興辦社會住宅「慈文安居」 保留20%婚育戶供不應求

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
中央興辦的桃園區「慈文安居」社會住宅今天開放中籤者看屋。圖／國家住都中心提供
中央興辦的桃園區「慈文安居」社會住宅今天開放中籤者看屋。圖／國家住都中心提供

中央去年推出婚育宅政策，社會住宅保留20％戶數給新婚或育兒家庭入住，中央興辦的桃園區「慈文安居」社宅總共288戶，釋出63戶作為婚育戶，據統計，符合婚育戶資格共受理348件申請，最後正取63戶，中籤率僅18％，「婚育宅」供不應求。

行政院去年9月通過「婚育宅 優先住 加碼補-青年婚育租屋協助專案」，將中央社宅釋出20%的戶數用於婚育宅，申請資格以新婚夫妻、育有0歲到6歲小孩的家庭優先申請，由於現行社宅最多居住期限為6年，婚育宅中籤住戶居期可拉長到12年。

由國家住都中心興辦的桃園市桃園區社會住宅「慈文安居」去年完工，搭上「婚育宅」政策，去年第3季招租時，便宣布288戶保留20％婚育戶，去年招租結束後，總共吸引1127件申請。

慈文安居日前完成抽籤，今天起一連2天中籤者開放現場看屋，最快3月1日起入住；據國家住都中心統計，符合婚育戶資格的申請數348件，以此數據來看，最後正取婚育戶63戶，中籤率18％，顯見婚育宅供不應求。

桃園1名林姓上班族育有1名學齡前幼兒，目前與妻子小孩一家3口在桃園區租房，大樓2房物件月租2.8萬元，每月負擔沉重。他說，社宅有管理且屋齡新，很想入住社宅，減輕經濟壓力，但目前都要等抽籤候補，也希望政府多蓋一點，能有更多社宅選擇。

國家住都中心今天指出，今年將在全國持續推動1000戶以上的婚育社宅招租，維持穩定的供給量能，以達成支持成家育兒的核心政策目標。

中央興辦的桃園區「慈文安居」社會住宅保留63戶作為婚育戶，圖為實品屋。圖／國家住都中心提供
中央興辦的桃園區「慈文安居」社會住宅保留63戶作為婚育戶，圖為實品屋。圖／國家住都中心提供
中央興辦的桃園區「慈文安居」社會住宅保留63戶作為婚育戶，圖為實品屋。圖／國家住都中心提供
中央興辦的桃園區「慈文安居」社會住宅保留63戶作為婚育戶，圖為實品屋。圖／國家住都中心提供

