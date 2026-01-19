苗栗獅潭新店社區關懷據點揭牌 鍾東錦盼在地安老

快訊

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣獅潭鄉人口不到4000人，65歲以上長者即占近1/3，被稱為縣內「長壽之鄉」，縣長鍾東錦今天出席獅潭新店社區關懷據點揭牌儀式，期盼長者能聚在一起充實快樂慢慢變老。

苗栗縣政府社會處表示，為讓長者在熟悉的社區能安心生活，實現在地安老的願景，縣府積極推動設置「社區照顧關懷據點」，今天成立的獅潭鄉新店社區照顧關懷據點是全縣第232個據點，也是獅潭鄉第5個據點，全縣據點布建率已達84%。

根據縣府統計，獅潭鄉是全縣18鄉鎮市中人口最少鄉鎮，截至114年12月底人口數為3943人，65歲以上有1264人，占獅潭鄉總人口數32%。

鍾東錦出席獅潭鄉新店社區照顧關懷據點揭牌時指出，獅潭是苗栗的長壽之鄉，全鄉近1/3是65歲以上長輩，社區照顧關懷據點相當重要，他鼓勵社區老人家踴躍到關懷據點，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，也請社會處及公所協助增加據點志工和資源，讓長者活到老、學到老，也要充實、快樂地慢慢變老。

社會處指出，關懷據點每周一、三上午8時至中午12時開放，目前有26名志工，提供電話問安、健康促進活動、餐飲服務等3項服務。

社會處表示，考量物價飛漲，為讓長者吃得好、吃得營養，今年針對據點餐飲加值經費，由每月新台幣6000元提升至每月7000元，縣府未來將持續向中央爭取補助及運用公益彩券盈餘經費，輔導新單位成立社區照顧關懷據點，朝向「一村里一據點」目標邁進，讓長者能就近到據點參與健康促進活動。

