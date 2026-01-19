春節搭小黃！桃園加收50元 機場排班加收100元

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
園市交通局今宣布，計程車農曆春節期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次則加收100元。圖為桃園國際機場排班計程車。本報資料照片
農曆春節連續假期即將來臨，桃園市交通局今宣布，計程車農曆春節期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次則加收100元。

交通局表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元。桃園國際機場排班計程車則可加收15%停留服務費，起程收費105元、續程收費每200公尺5元並加收15%、延滯計時收費每80秒加收5元。

交通局表示，今年春節連續假期計程車加收運價實施期間，自2月13日0時至2月22日24時止，共計10日。實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。計程車駕駛人將依計費表功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。

交通局表示，民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準。例如上車時間為2月12日23時30分，下車時間為2月13日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

交通局表示，民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，可撥打1999桃園市民諮詢服務專線，或向警察機關撥打03-3325368檢舉。經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。

計程車 桃園 春節 機場 連續假期

