影／台灣也有人形機器人！人機共舞影片首度曝光 典雅大跳「梁祝」

上緯投控旗下子公司上緯智聯科技將已發表的「台智寶（TaiiBot）」人形機器人，結合其集團在複合材料與AI技術上的研發優勢，跨界首度以舞台形式呈現的人機共舞，人形機器人「玲玲」與舞者典雅演出經典名曲「梁祝」，展現AI硬實力。

上緯智聯指出，隨人工智慧快速演進，企業機器人從單一功能執行，邁向更高層次的人機互動與即時理解，其先前發表「台智寶（TaiiBot）」人形機器人核心產品，更結合其集團在複合材料與AI技術的研發優勢，持續拓展企業級智慧應用場域。

近期將人文展演與科技跨界結合，由樂賞音樂教育基金會教授劉岠渭導聆，藝術製作人蟻薇玲企劃，及有傘的孩子國際藝術舞蹈學院老師蘇依屏編舞，在台中市磐石會「樂賞梁祝・人機共舞」藝文活動，完成國內首場以舞台呈現的人機共舞。

「沒想到，竟與機器人跳出了感情。」台智寶人形機器人「玲玲」與蘇依屏在舞台上典雅共舞，舞出經典名曲「梁祝」，蘇依屏演出後表示，在與玲玲不斷排演的過程中，竟然與機器人玲玲跳出了感情，坦言是自己完全沒有預期到的深刻感觸。

上緯智聯表示，經整合AI動作識別、大語言模型與多模態感知技術，使機器人能即時理解人類舞者的節奏、動作與空間變化，同步做出自然回應，因此最大突破之處在於，創作者無須具備程式背景，即可透過直覺式操作進行創作。

創作者以直覺式操作進行創作，搭配即時動作捕捉與AI訓練演算模型，就能跨越冰冷程式的情感連結，讓機器人精準詮釋細膩動態與情感層次，而科技在回應真實世界，也傳遞人文溫度，同時展現台智寶人形機器人高度智慧化「共創能力」。