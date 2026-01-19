石虎也受害！獸夾、山豬吊「無差別」陷阱 苗栗啟動常態巡山移除
獸夾、山豬吊禁用多年，苗栗縣甚至曾發生石虎命喪獸夾遭棄屍案例，動物保護防疫所今年啟動「守護山林，移除枷鎖」行動，第一波鎖定熱區永和山水庫，也號召志工加入移除獸夾及山豬吊。
民眾使用獸夾、山豬吊不一定是獵捕動物，有時是為了保護農作或家禽不受危害，但沒有辦法針對真正造成危害的動物，無差別可能對其他野生動物、貓或狗，甚至人類都有危險，造成肢體難以復原的重創，輕則截肢，重則死亡，動物保護法及野生動物保育法都已禁用。
苗栗縣是石虎重要棲地，案例縣府2021年7月接獲通報，大湖鄉山區一處產業道路橋下發現石虎屍體，經送專家檢驗，查出石虎的腳掌骨斷裂，判定牠是中獸夾致死，並遭到棄屍。
非法獸夾、山豬吊造成危害仍時有所聞，動防所去年接獲通報或檢舉，非法獸夾、山豬吊共38件，查獲行為人3件，依動保法裁罰1萬5000元。
動防所今天宣示，今年啟動常態巡山行動，移除獸夾、山豬吊守護生命，初步規畫常態每個月1次巡山，鎖定遊蕩犬、貓活動，及檢舉非法獸夾、山豬吊熱區，第一次行動選定頭份市永和山水庫旁人字山步道周邊。
動防所招募5名「山林守護者」，加入行動小隊，歡迎具備基本登山能力，熟悉山域、關心環境的民眾，成為第一線的眼睛與雙手，讓執法機關能更精準掌握熱點，提升發現與移除獸夾、山豬吊的效率。
工作手套、長柄破壞剪、登山杖等用具，雨鞋與個人急救包等，動防所提供，以備不時之需，「守護山林，移除枷鎖」行動並投保登山險或公共意外責任險，報名網址https://forms.gle/PCnvdk59ZPRhFTFe9。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言