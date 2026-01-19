復興分隊與復興區公所於角板山公園聯合舉辦「天寒不CO 注意通風保梅事」防災宣導活動。圖：消防局提供

北台灣賞梅首選桃園角板山，角板山梅花盛開囉！1月19日是賞梅日也是消防節，角板山雪花般盛開的春梅喚起消防與部落安全的約定，為提升原鄉部落防災意識，桃園市消防局第四大隊復興分隊與復興區公所今(19)日 ，於角板山公園聯合舉辦「天寒不CO 注意通風保梅事」防災宣導活動，活動以趣味闖關與互動體驗為主軸，透過梅樹林歡樂互動氣氛，讓民眾揮灑汗水實地練習防災技能，讓賞梅不僅是心靈的滋養，也是學習防災知識的橋樑。

復興分隊為強化原鄉部落安全，特於119消防節當日，於梅花密林中擺設防災宣導站。圖：消防局提供

1月是角板山梅花盛開的季節，此時的角板山白雪皚皚美不勝收，遊客爭先湧入一同見證梅花盛開繁景，復興分隊為強化原鄉部落安全，特於119消防節當日，於梅花密林中擺設防災宣導站，讓部落民眾及遊客徜徉在春梅樹海之際也能注意居家防火防災安全，此次防災宣導活動設計4道關卡任務「CPR先鋒」、「用電安全++酒」、「住警器煙流模型屋」、「防範CO安全小教室」，希望透過實地體驗操作，用身體記憶急救技巧，用眼睛觀察理解危害，再輔以梅花樹海，讓民眾沉浸在愉悅的防災宣導中，讓安全宣導不僅收穫滿盆，也於梅林中度過了一場難忘的知識饗宴。

復興分隊長陳遠鑫表示，復興區公所長期重視部落防災安全，每年透過復興警義消發起119擴大防火宣導活動，這次結合角板山梅花季宣導，特別訂製專屬復興特色的運動毛巾宣導品，毛巾圖騰印上泰雅捕獵文化結合天寒防範CO中毒意象，希望民眾體驗宣導闖關活動後，能用文宣方式將防災知識帶回家庭，讓安全意識像梅花一樣綻放在社會每個角落。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園角板山梅花季登場 復興消防現身傳授民眾防災知識