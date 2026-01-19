快訊

龍潭區信仰中心「龍元宮」預期將迎來大批祈福走春人潮。圖：消防局提供

農曆春節將至，龍潭區信仰中心「龍元宮」預期將迎來大批祈福走春人潮。為提升公共場所緊急救護應變能力，確保在意外發生時能爭取黃金搶救時間，桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於今（19）日特別前往龍元宮，針對廟方工作人員及在地志工展開CPRAED操作宣導活動。

S 15212635 0
龍潭分隊於今日特別前往龍元宮，針對廟方工作人員及在地志工展開CPR與AED操作宣導活動。圖：消防局提供

此次宣導過程中，消防同仁詳細說明了「叫叫壓電」急救流程，從初步判斷患者呼吸及意識、大聲呼救，到立即進行高品質的胸外按壓。龍潭分隊強調，在救護車抵達前的黃金救援6分鐘內，持續不斷的高品質按壓是維持患者血液循環的關鍵，並引導現場學員學習如何正確操作AED，聽從設備指示進行電擊評估。除了心肺復甦術外，現場也針對常見的呼吸道異物梗塞狀況，實際演練哈姆立克急救法，讓學員在面對不同突發緊急狀況時都能保持冷靜並及時出手相助。

龍潭分隊表示，龍元宮作為地方信仰中心，是民眾聚集頻繁的場域，廟方工作人員若能掌握基礎急救技能，並能在意外發生的第一時間施救，將能大幅提升患者存活機率。希望藉由此次宣導，讓龍潭重要地標具備更完善的急救知能，確保信眾在參拜之餘，安全更有保障。

本文章來自《桃園電子報》。原文：春節將迎參拜人潮 龍潭消防前進龍元宮強化緊急救護能力

信仰 桃園 AED 緊急救護 春節 CPR 哈姆立克

