竹縣消防局第4大隊成軍 臨時大隊部今揭牌啟用

新竹縣政府消防局今天在寶山鄉大崎村集會所舉辦「第4大隊」揭牌典禮，宣告第4大隊正式成立並啟用臨時大隊部，轄下現有寶山、峨眉、北埔、二重埔4個消防分隊，以及未來將成軍的竹科消防分隊，共同形成新竹科學園區核心防災陣線，也是新竹縣消防體系發展的重要里程碑。

第4大隊正式廳舍新建工程已於去年底完成發包，為確保組織運作銜接順利，消防局提前規畫並推動第4大隊成立，特別商借寶山鄉大崎村集會所2樓作為臨時大隊部，兼顧空間機能與地理位置，有助提升竹科園區及周邊地區的救災應變效率。

上午揭牌典禮，縣長楊文科、多名議員、科學園區管理局、寶山鄉長邱振瑋、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉代理鄉長田昭容、消防及義消等共同出席；第4救災救護大隊由原緊急救護科長沈宥霖接任大隊長，副大隊長由張景貴與陳家鴻擔任。

楊文科表示，新竹科學園區為縣內產業發展重心，具有高度專業與即時性的防救災需求，縣府支持成立消防局第四大隊，正是為了強化組織量能與指揮調度效率，確保公共安全不留空窗。未來第4大隊正式廳舍將設於力行三路，並管轄寶山、峨眉、北埔及二重消防分隊，確保大隘三鄉及科學園區安全。

消防局則指出，第4大隊的成立是因應科學園區高風險特性的重要布局，感謝科學園區管理局協助提供用地，也感謝寶山鄉公所全力支持，讓第4大隊在正式廳舍完工前，仍能如期運作，確保行政、指揮與勤務順利接軌，未來將善用臨時大隊部的統籌指揮功能，持續守護園區與縣民生命財產安全。