補助逾億元興建獅潭鄉多功能會館 現任及前任客委會主委見證里程碑

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣人口不到4000人，客委會大手筆補助逾1億元，重建文化會館暨圖書館工程今天動工，客委會主委古秀妃及前主委楊長鎮等人見證里程碑，預計明年7月完工，也備受期待。

獅潭鄉文化會館暨圖書館是日治時代為庄役所所在地，1961年原有木造建築物，改建鋼筋水泥建築，因老舊、漏水，2022年10月檢測發現建物耐震度不足，有安全疑慮，鄉長劉淑能推動重建，客委會補助1億115萬餘元，公所自籌約1124萬元，拆除重建4層樓，新建築規畫1樓多功能活動中心、旅客服務中心，及半戶外村民廣場，2、3樓圖書館，4樓視聽教室，多功能展示廳，及戶外閱讀區等。

獅潭鄉全縣人口最少，自治史上罕見的大筆補助款，今天動土典禮，地方的大事情，立委陳超明、縣長鍾東錦、縣議會議長李文斌，及古秀妃、楊長鎮等人都到場。

古秀妃特別分享，她發現圖書與文化設施有很大的城鄉差距，偏鄉地區尤其偏遠客庄對資源的迫切需求，楊長鎮啟動文化發動機計畫，目前全國有20多個客庄地區在重建、整建圖書館，獅潭文化會館暨圖書館工程，是國內唯二補助上億元的重大建設。

鍾東錦感謝客委會對獅潭的重視，大力補助上億元經費辦理改建工程，待新建工程完工之後，縣府也會支持後續內部各項設備所需經費，讓長輩、青年夥伴和學子，能夠到這個舒適場所借書閱讀或參與活動等 ，成為醒目的新地標。

