高虹安上任3年深耕婚育政策 竹市府分析原因並公布成果

因應少子女化趨勢及年輕世代面臨的婚育壓力，新竹市長高虹安上任3年多來，持續以「讓年輕人願婚、敢生、樂養」為施政核心，推動一系列貼近市民需求的政策，包括單身聯誼活動、加碼各項育兒補助等，市府今說，相關措施已逐步展現施政成效；對此，藍營議員肯定市府施政，綠營議員則認為竹市出生人口數仍然減少，呼籲市府勿提灑幣政策。

市議員吳旭豐指出，高虹安上任後提升各項養兒育女政策，讓民眾實際有感，同時也反映在數字上，他建議，除了福利政策外，未來也希望市府能針對竹市整體育兒環境進行整體提升，比如幼教人員職場環境與幼兒環境，如此才能吸引優秀人才投入，讓新竹人更敢生，更敢養。

市議員楊玲宜說，根據竹市衛生局去年10月發佈「2024年新竹市生命統計分析」，可發現竹市歷年出生人口數以2015年與2024年相比，出生人口數有大幅銳減的趨勢，而育齡婦女2015年總生育率1405與2024年育齡婦女總生育率1015相比同樣也是有銳減徵象。

換句話說，高虹安上任這三年多不僅未減少年輕家長養育經濟負擔，極力推動的凍卵政策也是成效不彰，期盼市府還是以理性務實的方式去面對解決市政問題，例如增加親子館臨時托育時段與空間、加速關埔地區第二座中學建置等等，而非曇花一現撒幣政策。

高虹安說，為協助適婚單身市民拓展交友機會，市府2024年首度推出鑽石級單身聯誼活動，共辦理2場，活動滿意度高達97%，配對率達60%，成果亮眼。去年持續辦理3場單身聯誼活動，活動設計更加多元豐富，滿意度仍高達96%，配對率更提升至68%，市府用心規畫成功提升市民參與意願，也為單身市民創造更多幸福契機。

在生育支持方面，高虹安指出，考量近年物價上漲、育兒成本持續攀升，市府2024年將多年未調整的生育津貼提高至每胎補助3萬元，以實質行動減輕年輕家庭經濟負擔。生育津貼加碼後，同年竹市計有3025名新生兒，出生人數較2023年增加258人。

民政處長施淑婷表示，面對整體社會少子女化趨勢及外在環境挑戰，市府逐步建構涵蓋備孕、孕期照護及托育支持等面向的完整婚育支持體系，包括祝你好孕補助、到宅坐月子服務、放寬好孕專車使用資格，以及大幅加碼托育補助等措施，減輕家庭育兒負擔；同時規畫每月加碼1000元育兒津貼，並持續擴充公共托育及親子服務量能，打造更友善、貼心的育兒環境。

市府另在去年全面升級新生兒奶瓶禮盒內容，新增萬用蓋設計，讓奶瓶可彈性轉換為儲乳瓶、副食品罐或零食罐，大幅提升實用性，並加碼可愛小布書，促進親子共讀，從嬰幼兒階段培養閱讀習慣，為家庭生活增添更多溫馨與陪伴。