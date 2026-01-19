聽新聞
來客庄慢遊享受幸福食光 竹縣推6條食農遊程、每人報名費1000元
新竹縣政府輔導縣農會以「客庄慢遊 幸福食光」為主題，結合在地農業與觀光資源，規畫6條客家食農教育遊程，今天在新埔大墩山食農體驗園區舉辦行銷記者會，要帶遊客走進產地、體驗竹縣農村文化，現場來賓搶先體驗踩鹹菜、封罐，認識客家庄醃漬的智慧。
縣府農業處指出，這次規畫的6條客庄遊程分別有1月20日（二）新埔鹹菜入甕 福氣滿滿藏、2月5日（四）竹東客庄冬醃 蘿蔔入味、3月2日（一）北埔客庄茶香 火光擂茶、4月9日（四）寶山客庄風味 甜與鹹雙重好滋味、5月6日（三） 客庄探索 山風竹香、6月5日（五）峨眉客庄金油 山嶺苦茶香。
處長傅琦媺表示，食農教育的核心不只是認識食材，更重要的是理解飲食背後所承載的土地記憶與生活文化，客家飲食文化蘊含四季節氣，無論是冬醃、擂茶、苦茶油或竹藝工法，都是在農村日常中自然形成的飲食知識體系。
縣農會理事長陳耀雄表示，系列遊程每人報名費用為1000元，從行程動線、體驗設計到食材選用，皆優先採用新竹縣在地農產品，並邀請在地農友與職人參與，期盼民眾在參與遊程的同時，不僅帶回農產品與回憶，更能理解在地農業的價值。
